"Sombra y Hueso" de Netflix: Detalles que probablemente no viste en el tráiler

La adaptación para pantalla pequeña de la serie de novelas de fantasía "Grishaverse" de Leigh Bardugo inspirada en la Rusia imperial de la vida real, Shadow and Bone ("Sombra y Hueso" en español), llegará a Netflix el 23 de abril, y el último avance que acaba de lanzar tiene a los espectadores entusiasmados.

Se ve bastante asombroso, y para los fanáticos de los libros de Grishaverse, ofrece muchas pistas sobre cómo se verá esta versión del mundo de Ravka. El tráiler comienza con un vistazo al siniestro y amenazante Shadow Fold, una región de oscuridad que contiene muchos horrores y crea una plaga en la tierra. El tráiler también presenta a los espectadores a Alina Starkov (Jessie Mei Li), la cartógrafo que descubre durante el transcurso de la serie que tiene un poder especial que podría cambiar las cosas en esta tierra devastada por la guerra.

También aparecen otros personajes importantes, incluido el mejor amigo de Alina, Malyen Oretsev (Archie Renaux) y el general Kirigan (Ben Barnes). Verás que hay mucha acción, magia y construcción de mundos. Empaquetados en este tráiler, que dura menos de tres minutos. Por supuesto, si aún no está familiarizado con este mundo, es posible que te hayas perdido algunos detalles. Investiguemos algunas de esas pequeñas pero importantes piezas de información que ayudarán a revelar lo que Shadow and Bone realmente tiene para ofrecer.

Six of Crows brilla en el tráiler de Sombra y Hueso

La pandilla Six of Crows aparece en el tráiler, aunque sólo es por unos segundos/Foto: Looper

Este tráiler se centra en la historia de Alina, Mal y Darkling de la trilogía Shadow of Bone, pero la serie de televisión en realidad entrelaza dos de los libros de Bardugo. El libro fuente no titular es Six of Crows, ambientado en el mismo mundo, pero con un conjunto diferente de personajes en una ubicación separada. Se trata de una pandilla liderada por Kaz Brekker (Freddy Carter) que intenta llevar a cabo un gran atraco. Su grupo, The Dregs, también incluye al astuto Inej (Amita Suman) y al francotirador Jesper (Kit Young).

Comenzando en la marca 1:38, puedes ver a los Dregs: el guiño de Jesper y el lanzamiento de una moneda, seguido por el movimiento del bastón de Kaz, y luego a Inej, siendo bajado del piso superior de un edificio y revelando su rostro. Si parpadeas, es posible que te lo pierdas, ya que están en la pantalla durante menos de cinco segundos, pero los personajes muestran mucha actitud en ese pequeño período de tiempo. Es una pena que se les dé tan poca atención a estos personajes, porque son muy divertidos y, según los informes, forman parte de la historia tanto como el viaje de Alina, aunque no lo sabrías por la forma en que está estructurado el tráiler.

Kit Young, en un panel de IGN Fan Fest 2021 con el elenco y sus creadores, dijo que en realidad hay una buena razón por la que los Dregs apenas aparecen en el tráiler. "Todo lo que hacemos es un spoiler potencial", dijo.

El general Kirigan parece complementar a Alina de Shadow and Bone

Alina y el General tienen su esperada conexión, justo como muchos fans de los libros imaginaron/Foto: Collider

¡Posibles spoilers del libro! Los fanáticos de los libros ya lo saben, por supuesto, pero el General Kirigan es en realidad un usuario de magia manipuladora con un nombre diferente. El poder de Alina, que se muestra en el tráiler como rayos brillantes y corrientes de fuego, arroja una luz radiante y brilla justo debajo de su piel cuando él le causa dolor.

Al final del tráiler, Darkling usa su propia magia, que parece apagar toda la luz de la habitación. Inmediatamente después, los espectadores pueden ver a Alina generando una esfera de poder en esa misma habitación, rodeándolos a ambos en filamentos de luz. Esta escena parece implicar, como saben los fanáticos inteligentes, que su poder de alguna manera complementa el de ella y que sus destinos están entrelazados.

"Tú y yo vamos a cambiar el mundo", dice el general Kirigan, en una cita directa del libro. La breve escena sugiere que Kirigan ve similitudes entre Alina y él mismo que podrían hacer que ella se convierta en una aliada.

La música es cautivadora en Sombra y Hueso

Los fanáticos reconocen que la música ha sido una buena elección. Lo que ayudará a la producción a tener una mejor ambientación/Foto: La Neta Neta

Si eres el tipo de persona que tiende a no notar mucho el audio, excepto en la forma en que apoya las imágenes, querrás prestar atención a las sensaciones épicas que obtienes como resultado directo de la banda sonora del tráiler. Muchas personas que comentaron el video han señalado lo bien que la música ayuda a evocar un estado de ánimo particular para Shadow and Bone, con las notas siniestras que conducen a la entrada del barco en el Shadow Fold y las frases bien ubicadas principalmente del general Kirigan. Cuando aparecen los monstruos, hay música de estilo de terror que amplifica el suspenso, y la primera aparición del poder de luz de Alina provoca tintineos como el cristal y tonos agudos.

La partitura orquestal se amplifica en la segunda mitad del tráiler, que presenta personajes secundarios como Genja Safin (Daisy Head) muy brevemente e insinúa las relaciones entre los personajes con miradas y toques íntimos. La música también se vuelve más agitada a medida que Darkling usa su poder junto con el de Alina. Si bien se entiende que la melodía del tráiler no se usará necesariamente de la misma manera en la serie, un audio tan bien diseñado es un buen augurio para el impacto emocional potencial y la sofisticación narrativa de Sombra y Hueso de Netflix. ¡No es de extrañar que la gente esté entusiasmada!

Los libros de Shadow and Bone

"Sombra y Hueso" es una serie de libros, en los que Neflix se ha inspirado para crear esta esperada serie de fantasía/Foto: Ciudad de los libros

Como te explicamos al principio, la primera serie de libros empieza con una trilogía del mismo nombre en donde se describe el universo Grisha (o Grishaverse), en total, los 3 libros son una mezcla increíble de personajes e historias en un mundo de fantasía. En el Grishaverse existen una serie de protagonistas con poderes mágicos extraordinarios que pueden manipular los elementos; pero eventualmente, el reino de Ravka se encuentra en problemas, lo cual provoca una guerra entre los diferentes habitantes del universo y claro, la formación de un ejército de magia.

La segunda serie de libros ocurre dentro del Grishaverse, pero en un tiempo completamente diferente y con nuevos personajes. ‘Six of Crows’ y ‘Crooked Kingdom’ son dos libros que definitivamente querrás leer. La historia trata de un grupo de ladrones que aceptan la tarea de robar a un prisionero de la cárcel de máxima seguridad de Ravka. Es una misión imposible para los personajes, que tienen habilidades extraordinarias y claro, algunos de ellos ¡poderes mágicos! ¿Verás la nueva serie de fantasía “Sombra y Hueso” de Netflix? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

