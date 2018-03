Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.-¡Soltó la sopa!, Belinda revela por qué salió de ‘Cómplices al rescate’ La actriz abrió su corazón y reveló detalles sobre el momento crucial de su carrera, Belinda es sin duda una de las cantantes y actrices más emblemáticas en el país, pues a sus 28 años ha logrado tener grandes éxitos que comenzó a cosechar desde muy temprana edad En esta ocasión la intérprete abrió su corazón y narró las verdaderas razones por las cuales tuvo que abandonar la telenovela “Cómplices al rescate” en donde además fue sustituida por Daniela Luján “Creo que ha sido de las novelas más exitosas, he visto unas entrevistas en donde yo decía unas cosas horribles, no sé qué decía que prefiero no recordarlo… lo que recuerdo es que ya tenía yo otros compromisos y al momento de que alargan la novela ya tenía yo esos compromisos y no los podía dejar y entonces decidí empezar mi carrera como solista, empezar a hacer música, empezar a hacer un disco, creo que fue la mejor decisión porque aprendí mucho ya que he tenido altas y bajas en mi carrera y en mi vida”, mencionó en el programa “El minuto que cambió mi destino” de Gustavo Adolfo Infante. Como si el tomar esa radical decisión no fuera lo bastante difícil, Belinda también se vio afectada por los fans de la historia, pues muchos la terminaron odiando por salirse del proyecto, además del acoso constante de la prensa. “Todos los ataques empezaron en esa época, entre los 13 y 14 años que fue cuando la prensa se puso mas agresiva, fue una época muy difícil de mi vida, me costaba mucho trabajo levantarme, no entiendes porqué te pasan las cosas, te juzgan, te insultan, por qué alguien que no te conoce te molesta en Internet. Recuerdo que había una página en internet que era “La Jaula”, era de las escuelas y ahí me molestaban horrible y las niñas decían que me iban a quemar la cara con ácido, a los 14 años es algo muy fuerte, un bullying terrible, no me hallaba en ningún lado”. [embed]https://youtu.be/jIsmfKmYFUQ[/embed] Por otra parte, la cantante confesó que sí cayó en depresión debido al bullying que sufrió, además de no sentirse adaptada en ningún lugar cuando era adolescente.

