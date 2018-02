Solo quieren el morbo y denigrar por el rating: Integrante de Enamorándonos lo confiesa

Solo quieren el morbo y denigrar por el rating: Integrante de Enamorándonos

El ex integrante de enamorándonos, Carlos Calderón ‘El Shulo’ vivió una mala experiencia junto con su hermano Brian en el programa de Tv Azteca, pues los sacaron sin siquiera estar presentes, así lo afirmaron para el medio nacional Tv Notas.

“Querían hacernos llorar, y como no accedimos, nos sacaron”.

Carlos Calderón ‘El Shulo’ vivió una mala experiencia junto con su hermano Brian en enamorándonos

El ex amoroso afirmó que en el programa se ha perdido la comunicación, ya que no es lo mismo a cuando estaba Magda Rodriguez, quien solía escuchar a los integrantes.

“Sí, no hay la misma comunicación que había con Magda; no sé si lo único que quieren es el morbo y denigrar para aumentar el rating”.

“Jamás tuve un problema con Magda; si algo no me gustaba, lo platicábamos, y con esta nueva producción no es así”.

En enamorándonos intentaron hacernos llorar:

“Es que pasan una cápsula del amoroso, abriendo su corazón. Cuando me grabaron, me dijeron: ‘llora’, y les respondí: ‘no voy a hacerlo porque tú me lo exijas’”.

En enamorándonos investigan la vida de los integrantes para poder humillarlos.

“El argentino. Lo peor es que me dijeron: ‘es que tu papá es igual de mujeriego que tú’, ‘¿cómo te sientes de que tu papá maltrata a tu mamá?’; y me hicieron enfurecer, porque no nos conocen como para venirnos a juzgar”.

"Magda no aprobaba la relación entre Andrea Escalona y Daniel Bisogno": Pedrito Sola

Magda Rodríguez odiaba a Bisogno porque había hecho comentarios negativos de ella, y nunca aprobó la relación entre Andrea Escalona y Daniel Bisogno, aunque por recomendación de Pedro Sola, se hizo amiga de él.

Pedrito Sola reveló, en entrevista para "La Saga", cómo fue la relación entre Daniel Bisogno, Andrea Escalona y su madre, la productora Magda Rodríguez. El ' rey de la consola' contó que ésta última odiaba al presentador porque había hecho comentarios ofensivos en su contra.





"Daniel dijo que a Magda se le habían hecho las nalgas así porque se había sentado en un cofre de un coche caliente y entonces se le habían aguadado".



"Magda no quería a Daniel Bisogno. Entonces le dije: ' Tu hija va a pasar dos años maravillosos, viajará, todas las bolsas de las marcas más finas las va a tener. Ella va a ser una reinita' (...) Él no te creas que cualquier cosita del Palacio de Hierro, él Luis Vuitton y esas cosas".

Dj Sola' , para eliminar el rencor de la productora hacia el conductor, le sugirió: "Mejor hazte amiga de él, y siendo amiga de él, lo vas a pasar sensacional porque Daniel es muy divertido" y lo hizo.

En cuanto a la ruptura de la pareja, Pedrito, quien estuvo presente en ese momento, reveló que la pareja terminó porque Daniel "arruinó" una fiesta de cumpleaños de Andrea.



"Estábamos en León, Guanajuato y Andreita andaba en Cancún de vacaciones. En eso le habla a Daniel su hermano y le dice: ' me habló Magda y me dijo que va a haber una fiesta sorpresa para Andreita porque es su cumpleaños' ".



Bisogno, respondió que no podían ir porque eran padrinos de una boda en Cuernavaca, en la que se habían comprometido desde hace seis meses. Así que Magda, dijo, la fiesta sorpresa se hará con Andrea o sin Andrea.



Daniel llamó a su novia para comentarle sobre la fiesta y el compromiso que tenían en Morelos; Andrea se soltó a llorar porque le había arruinado su fiesta y en ese momento el presentador la terminó, contó Pedro Sola.

Andrea Escalona revela los motivos de la salida de su madre de Enamorándonos

Como balde de agua fría le cayó a TV Azteca el hecho de que Magda Rodríguez dejara de un día para otro el exitoso programa Enamorándonos con tal de irse a Televisa, y sus motivos por fin fueron revelados.

Esto gracias a su hija Andrea Escalona, quien en entrevista con Adela Micha para La Saga, soltó la sopa del por qué la famosa productora botó todo para cambiar de televisora sin previo aviso.

Pese que era la mente detrás de Enamorándonos, y ya hasta había presentado El Club de Eva, Magda se fue porque…

“Esto es un negocio, como en la política, nada es personal. Más que más lana, un sueño, y a veces un sueño no tiene un precio. Magda había querido hacer un proyecto y le llegaron con un proyecto que desde hace mucho tiempo quería hacer, entonces fue una decisión”

Dijo Andrea Escalona sugiriendo que el programa Hoy fue lo que derritió a Rodríguez para aceptar la propuesta de Televisa.

“Estábamos pugnando por El Club de Eva, que también lo dejamos muy bien. A Magda le iba muy bien, estábamos muy contentas, le iba muy bien y gracias a eso le surgió una oportunidad super buena para Magda”, reveló Andrea.

Eso sí, como a Adela le llamó la atención que Andrea se refería a la productora por su nombre, Escalona dijo: