Solo necesitas pijamas para disfrazarte de Billie Eilish este Halloween

Estas seis ideas para lucir como Billie Eilish en Halloween llegan a tiempo ya que el verano pasó, las actividades de otoño como recoger calabazas, usar gabardinas y fingir que les encanta el senderismo han vuelto oficialmente. Odio ser portador de malas noticias para los amantes del verano, pero es lo que es.

La buena noticia es que la atención de todos ahora se centrará en el evento otoñal más importante de todos: Halloween. En términos de disfraces de la cultura pop, tengo la sensación de que Billie Eilish estará en la parte superior de la lista, y no es de extrañar por qué.

Después del icónico vestido inspirado en Marilyn Monroe de la Met Gala 2021 de la cantante, ella ha estado en la mente de todos, y este Halloween es la oportunidad perfecta para canalizar el "chico malo" que llevas dentro. ¿Te disfrazarías como Billie Eilish?

Saltando a la fama con el gran éxito de su álbum debut de 2019, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Eilish ha cimentado su lugar en la historia de la música no solo como cantante, sino también como ícono de la moda.

Si bien muchos de sus atuendos son inolvidables, incluido su icónico look de video musical de "Lost Cause" y su característico atuendo verde lima, lograr su atuendo no es tan difícil como podría parecer inicialmente.

Busca en tu armario ropa holgada, zapatos coloridos y una peluca, y estarás a mitad de camino. Si no sabes exactamente por dónde empezar, aquí tienes seis ideas de disfraces de Halloween de Billie Eilish que puedes usar para crear el disfraz perfecto.

1. El épico “chico malo” amarillo Billie

Billie Eilish logró tener MIL MILLONES de reproducciones en "Bad Guy".

Si bien Billie Eilish cambia de atuendo a lo largo del video, su sudadera completamente amarilla es sin duda la más notable, sin mencionar que te mantendrá abrigada, lo cual es una gran ventaja.

Para recrear este look, todo lo que necesitas es una sudadera con capucha amarilla de gran tamaño, pantalones deportivos a juego y zapatillas amarillas.

2. La icónica Billie de la Gala Met 2021

La cantante en la Met Gala 2021.

Como una oda a Marilyn Monroe, Billie Eilish flotó en la alfombra roja en la Met Gala 2021 con un hermoso vestido de Oscar de la Renta, inspirado en el vestido de tul que Monroe usó para los Oscar en 1951.

Si eso no es atemporal, no lo hago ' No sé lo que es. Dado que el tema del Met de este año fue "En Estados Unidos: un léxico de la moda", Eilish recurrió a una de las superestrellas estadounidenses más legendarias e hizo un impacto inolvidable mientras se pavoneaba en la alfombra roja.

Si tú también quieres canalizar tu ícono americano interior con uno de los atuendos más impactantes del Met Gala 2021, todo lo que realmente necesitarás para este look es una peluca rubia y un hermoso vestido.

3. The IDGAF Graffiti Billie

La cantante al estilo IDGAF.

A Billie Eilish no le importa exactamente lo que piensen los demás sobre su forma de vestir, y parece demostrarlo una y otra vez.

El texto en esta publicación de Instagram de septiembre de 2019 lo mostró perfectamente cuando escribió: "Si tan solo me vistiera de manera normal, sería mucho más sexy, sí, sí, propongo un comentario mejor, estoy cansada de ese".

Realmente no sé por qué alguien odiaría este aspecto increíble en primer lugar, y me encanta especialmente lo fácil que es recrearlo.

Todo lo que necesitas es una camiseta blanca y pantalones de chándal a juego, y algunas botellas de pintura en aerosol para hacer el trabajo.

4. Billie Eilish verde lima

La cantante y su característico verde lima.

Si hay un color característico que describe a Billie Eilish, es el verde lima. La cantante lució un legendario atuendo verde lima, y este Halloween, tú también puedes.

Básicamente, necesitarás una peluca negra y verde lima (El icónico cabello verde de Billie Eilish tiene un mensaje simbólico), un chándal verde lima y, por supuesto, botas de nieve verde lima. ¿Mencioné el color verde lima?

No puedo evitar apreciar seriamente cómo Eilish luce su apariencia con estilo y al mismo tiempo pone la comodidad en primer lugar.

5. Bombshell Rubia Billie

La cantante como una rubia bombshell.

Espera, ¿Billie Eilish ha sido rubia todo este tiempo?

Esta foto de Billie Eilish parece bastante típica, ¿verdad? Bueno, ¿sabías que en realidad era una de las imágenes que más me gustaban en Instagram?

Coge una peluca rubia, un bonito suéter blanco y un collar de perlas de imitación, y seguro que llamarás la atención de los fans de Eilish en todas partes.

6. "Causa perdida" Billie

No puedes equivocarte con usar pijamas en Halloween. Pero usar pijamas mientras te vistes como Billie Eilish es un nivel totalmente superior.

Para este look de video musical clásico, Eilish usó la línea SKIMS de Kim Kardashian y se ve súper cómoda y deslumbrante, lo cual es una combinación ganadora.

Lo que esto significa es que incluso podrás salir en Halloween y luego meterte en la cama con tu acogedor disfraz.

Independientemente del aspecto legendario de la cantante que elijas para lucirte, estas ideas de disfraces de bricolaje seguramente mejorarán tu Halloween, en La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Billie Eilish como que encaró a Jimmy Kimmel por hacerla parecer 'tonta' en su programa.

