“Sólo he estado enamorado dos veces”: Eleazar Gómez

Eleazar Gómez respondió a todos aquellos quienes aseguran que es muy enamoradizo, pues tras pasar de su romance con Danna Paola, relación que ocultó por varios años, se le han conocido otras dos relaciones sentimentales más en los últimos meses.

“Todo mundo dice que me enamoro a cada rato pero no es verdad, la verdad es que sólo he estado enamorado dos veces, y esta es la segunda vez que me enamoro”, contestó Eleazar en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Tras su respuesta, el actor fue cuestionado sobre de si Danna Paola estaba incluida en alguna de esas dos veces que se enamoró. “Pues no lo sé, te pregunto a ti, la verdad es que esta es la segunda vez que me enamoro, es lo único que te puedo decir”. Así que tras declararse profundamente enamorado de la modelo Elia Ezrré, Gómez explicó que por el momento no hay planes de boda. “Todavía no se ha platicado nada pero estoy muy enamorado y espero que ella también de mi así que ojalá que primero Dios si tenemos salud y tenemos vida, ojalá que sí”. El también cantante evitó hablar de su romance con Vanessa López, quien lo acusó de ser violento en su relación, motivo que también se dijo fue el causante de su ruptura con Danna Paola. “La verdad es que nunca estamos exentos de poder estar en escándalos o en chismes o cosas que se dicen de nosotros, yo la verdad lo tomo siempre con mucha calma y relajado, ahorita tengo la mente en miles de cosas”, finalizó. Agencias México