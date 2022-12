"Solo amigos", revelan que solo hay amistad entre Kendall y Harry

La relación entre Kendall Jenner y Harry Styles es un chismesito caliente que llama mucho la atención, pues hay rumores de que posiblemente regresaron a las andadas, recordemos que entre el 2013 y el 2019, la pareja sostuvieron una relación amorosa intermitente.

Es por ello que al verlos juntos durante las fiestas de Acción de Gracias, los fanáticos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que ambos hayan retomado la relación, pues algunas fuentes cercanas firmaban que el ex integrante de One Direction, estaba abriendo su corazón a su ex, luego de su reciente ruptura con Olivia Wilde.

Y es que, justamente, Jenner también rompió su relación con Devin Booker, el jugador de la NBA. Aunque, por otro lado, todas las ilusiones de los fanáticos se vinieron abajo, cuando E! News, destapó que la relación que existe es únicamente de amistad.

Solo son amigos

Solo amigos, no hay relación amorosa

Aunque Harry y Kendall no han aclarado nada al respecto, se sabe que ambos llevan una buena amistad, pues después de su ruptura, crearon lazos cercanos, por lo que cuando se reúnen, se ponen al día y disfrutan de su compañía

Es por ello, que el pasado 14 de noviembre, pudimos ver a las hermanas Jenner junto a Hailey Biber en uno de los conciertos de Styles, que se llevó a cabo en el Kia Forum en Inglewood, California.

Te puede interesar: Así se hizo pipí en una hielera la bella Kendall Jenner

¿Cuántas operaciones tiene Kendall?

Kendall tiene varias operaciones para verse natural

La modelo y empresaria de 27 años de edad, Kendall Jenner ha buscado mantener una figura estilizada y natural, por lo que sus operaciones han sido discretas, se dice que se ha sometido a retoques de nariz y pómulos, además de que se inyectó bótox en los ojos, para que tuvieran la apariencia “Foxy eyes”, asimismo eliminó las bolas bichat de su rostro, para lograr un adelgazamiento, perfilamiento, acentuación y afinamiento del rostro de manera inmediata, informó La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram