Sol Pérez confesó en pleno programa que quiere ser diputada

Sol Pérez ha sido una de las mujeres más deseables de las redes sociales, debido a las seductoras y provocativas fotografías y videos que comparte en sus rede sociales, aunque un comentario que hizo en un programa ha causado revuelo.

La famosa presentadora en Argentina durante una entrevista, confesó que le gustaría estar en la política y ser diputada, con el objetivo de ayudar a los demás, pues ella reveló que hace algún tiempo sufrió una pérdida muy grande.

Recordamos que la modelo alcanzó la fama al presentarse en un programa de televisión para dar el pronóstico del tiempo, pues su físico cautivó las miradas de los internautas, quienes han quedado sorprendidos con el cuerpo de la presentadora, incluso algunos la han comparado con la famosa presentadora de México Yanet García.

Recientemente Pérez de 25 años de edad, reveló que le encantaría estar en la política, para hacer justicia a las personas que enfrentan un problema legal, pues ella perdió a su abuelita durante un accidente de tránsito cuando una persona la atropelló.

"Sí me gustaría entrar en la política. Quiero ser diputada, pero no quiero un peso de la política no quiero cobrar".

"Para ayudar a la gente, no me interesa el poder, ni la plata. Todos los que llegan tienen mucho dinero. Pero no están cerca de la gente porque no vivieron los problemas. Van se sacan la foto y se van. Hacen campaña con la gente que los necesita". Expresó la modelo.

Tal parece que la modelo desea ocupar un lugar en el Congreso para estar más cerca de las personas que necesitan ayuda. Durante la entrevista expresó que debido a Amalia Granata fue quien la ha inspirado para estar en la política.

