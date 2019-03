Sol Castillo presenta su primer sencillo: T.I.A.H. There is Always Hope part 1

Sol Castillo es un guitarrista, compositor y profesor de música yucateco. Musical y profesionalmente se ha formado en la Escuela de Música Fermatta.

Con una nueva visión musical, a su regreso a México, forma parte de la banda de jazz de la escuela DIM a cargo de Joe D. Etienne y posteriormente se convierte en miembro de la orquesta (CDMX). Cuando regresa a Mérida, decide fundar una escuela de música con el firme propósito de formar jóvenes que quieran dedicar su vida a la música como profesión.

Es en 2018, después de haber colaborado con músicos y diferentes proyectos musicales, motivado por diferentes etapas críticas en su vida que, motivado por tanta energía y vivencias, decide emprender el viaje de componer su primer material discográfico: “A Portrait of an Inmortal Soul”. Este material destaca por la articulación de cada una de las canciones en orden cronológico, donde Sol comparte con el público su historia a través de este viaje lleno de emociones personales, en un recorrido autobiográfico. Hoy se presenta el primer sencillo “T.I.A.H. There is Always Hope part 1”.

Sol vive para la música, vive para viajar por el mundo con su guitarra compartiendo su historia de vida a través del virtuosismo que tanto lo caracteriza. Esta semana viajará a Europa para representar a nuestro país como miembro de la delegación mexicana en los WAG 2019 (World Art Games) con sede en Serbia. También visitará París, Viena y Roma donde realizará algunas colaboraciones con músicos y así como la producción de su primer video musical.

“T.I.A.H. There is Always Hope part 1” es presentado bajo el label de Sureste Records.

Rcardo D. Pat