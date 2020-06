Sofía Vergara y Eric Stonestreet se reúnen en la temporada 15 de "America's Got Talent"

sofia vergara y Eric Stonestreet America's got talent

Mientras los trapecistas, magos, bailarines y más están seguros de traer la energía con sus actos en el episodio de esta noche de America's Got Talent, en el panel del juez también habrá una ola extra de entretenimiento eléctrico gracias a cierta persona.

Así es: hay un juez invitado que trae su experiencia en observación de talentos a AGT el martes, y no es otro que el actor Eric Stonestreet.

Su aparición debería dar lugar a un espectáculo luchador considerando que marcará su primera gran reunión con Sofía Vergara desde que terminaron la última temporada de Modern Family.

En el apogeo de los antiguos compañeros de reparto en la galardonada comedia de ABC, sus personajes Gloria y Cam participaron en bromas ingeniosas, y ese mismo humor a menudo se filtró en sus vidas reales, como por ejemplo, las diversas veces que Stonestreet trolleó a Vergara en las redes sociales por fotografiando su rostro sobre su cuerpo en publicaciones de trajes de baño de Instagram.

Stonestreet contagiará su entusiasmo

Es más que probable que los espectadores reciban una dosis de sus travesuras cómicas cuando Stonestreet se una a Vergara en el panel de jueces junto con Howie Mandel y Simon Cowell en AGT. La jueza de la temporada 15, Heidi Klum, se va a pasar la noche.

Pero sobre el evento principal: el talento real que se exhibirá durante la quinta noche de las audiciones de la Temporada 15 y los muchos concursantes que compiten por ese gran premio de $1 millón de dólares.

En lo que va de la temporada, la asombrosa actuación de un contorsionista de 13 años nos ha impresionado y serenata con la dulce voz de un niño de 10 años.

Los adultos también han preparado el escenario para una temporada 15 muy emocionante, logrando trucos de magia, acrobacias mortales y rutinas de comedia que hicieron reír a los miembros de la audiencia y a los jueces. Los espectadores deberían esperar ver aún más de eso en la Temporada 15, episodio 5 el martes.

Stonestreet será juez invitado en el talento de NBC Compton el 23 de junio de 2020

Un adelanto del próximo espectáculo provocó una impresionante actuación aérea del concursante brasileño estadounidense Alan Silva, quien resulta ser el hermano de Alfredo Silva, el acróbata que lanzó cuchillos y llegó a las semifinales de la AGT durante la temporada 11.

"Vengo de una familia de circo, así que me encanta actuar. Pero la gente siempre me decía que debería ser un payaso debido a mi tamaño. He sido intimidado toda mi vida y la gente me juzga por mi apariencia, así que estoy un poco nervioso por eso también ", admitió Alan Silva.

Cowell le asegura que no tiene que preocuparse por su tamaño mientras está parado frente a ellos, porque todos están encantados de verlo actuar. Y, muchacho, ¿organiza un espectáculo lleno de giros, vueltas y volteos en el aire que le da una gran ovación de todos los jueces?

Te puede interesar: Sofía Vergara y Joe Manganiello estrenan mansión valuada en ¡26 millones!

El episodio de dos horas de America's Got Talent comienza en NBC el martes a las 8 p.m. ET.