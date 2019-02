Sofia Vergara confiesa que su autoestima depende del maquillaje

Hablar de la actriz Sofía Vergara, es hablar de una mujer que representa la belleza en toda la extensión de la palabra, pues desde sus inicios en la pantalla chica, hasta el día de hoy, Sofía es un icono de la estética femenina. Sin embargo, la colombiana recientemente se declaró amante del maquillaje.

Sofía Vergara y su afición por el maquillaje

Fue durante una entrevista que la famosa actriz, Sofía Vergara, confesó que no puede vivir sin el maquillaje y por ende no está dispuesta a renunciar el jamás, pues no obstante a resaltar su belleza -la cual ya es suficiente- reveló que este le hace sentir que levanta un poco más su autoestima.

“Me encantaría poder decirte que me siento más segura de mí misma cuando me levanto por la mañana al natural, pero te estaría mintiendo. Me siento fenomenal cuando llevo maquillaje y cuando me peinan profesionales”, afirmó la guapa Sofía a su paso por el famoso programa Entertainment Tonight.

En esta misma platica, Sofía aprovecho para compartir uno de sus más grandes orgullos, pues la actriz comentó que su familia es su más grande tesoro.

“Creo que siempre es importante rodearte de la gente que te quiere y a la que quieres, con la que te diviertes y que se preocupa de ti. Yo amo a mi familia, a mi hijo, a mi marido y a todas las mujeres de mi entorno”, aseguró emotiva.

Ya sea con maquillaje o sin él, todo el mundo sabe que la belleza de Sofía Vergara es totalmente genuina, pero si esto es lo que le ha ayudado a seguir cautivando miradas, que no renuncie a él nunca.