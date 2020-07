Sofía Vergara celebra su cumpleaños 48 con una gran fiesta familiar

La pandemia del coronavirus que azota al mundo entero desde hace ya varios meses no fue impedimento alguno para que la famosa actriz Sofía Vergara pueda celebrar su cumpleaños número 48 con un gran festejo desde su casa en compañía de todos sus seres queridos.

Nacida en Colombia, Sofía Vergara logró convertirse en un ícono de la comedia en la unión americana gracias a su talentosa participación en diversas producciones de cine y televisión donde destacan Machete Kills, America's Got Talent, y Modern Family, esta última le ha permitido ser nominada en múltiples ocasiones para los Premios Emmy y los Golden Globes.

Por esa razón no sorprende que sea considerada como una de las mejores actrices de comedia en los Estados Unidos y también una de las mejores pagadas, de igual forma ha sido nombrada una de las mujeres más sensuales de la televisión americana y en la actualidad goza de gran popularidad en Instagram, plataforma donde posee 19.5 millones de seguidores.

Sofía Vergara se encuentra celebrando su cumpleaños número 48.

Sofía Vergara celebra su cumpleaños en familia

El día de hoy, 12 de julio, Sofía Vergara compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografía donde le presume a sus fans el gran festejo que su esposo Joe Manganiello le realizó con el motivo de celebrar su cumpleaños número 48, el cual contó con pequeñas decoraciones, un pastel, comida deliciosa y mucha música.

Las imágenes nos muestran a la famosa actriz convivir con su adorada familia en el patio de su lujosa casa, en ellas también se pueden apreciar lo que se ofreció durante el festejo y de igual forma se observa el sencillo pero hermoso pastel que recibió para conmemorar su cumpleaños número 48.

Celebridades y fanáticos no dudaron en llenar de felicitaciones a Sofía Vergara, quien también conocida por ser jurado de America's Got Talent. Pero eso no fue todo, ya que la famosa actriz decidió compartir un pequeño baile donde demostraba lo feliz que estaba por celebrar un año más de vida en compañía de su familia.

