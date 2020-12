Sofía Telch: Así de GUAPA roba los fans de su mamá Ninel Conde

Sofía Telch: Así de GUAPA roba los fans de su maná Ninel Conde

Sofía Telch es la hermosa hija de la cantante Ninel Conde, que últimamente enamoró a decenas de usuarios de Instagram luego de aparecer luciendo su cabellera en tonos castaños en sus redes sociales.

Resulta que hace poco, la famosa Sofía Telch, quien es hija de Ninel Conde y Ari Telch, de nueva cuenta se logró apoderar de la atención en las redes sociales debido a que publicó una instantánea en la que modela una pose de su rostro que está conquistando las redes.

Así de guapa luce la hija de Ninel Conde

Tal parece que los fans de la popular joven hijas de Ninel Conde quedaron sorprendidos con esta nueva publicación, pues apenas unas semanas atrás había presumido su radical cambio de 'look' al teñirse la melena de color rubio.

Hay que destacar que la nueva fotografía que Sofía publicó a través de Instagram solo es un recuerdo pues escribió #TB2017, en donde la joven aparece modelando un balayage en tonos castaños y luciendo un atuendo de color negro con los que se ve más que exquisita.

La hija del Bombón Asesino en la publicación dejó una descripción que dice así: Último lunes del año. Cuéntenme, ¿cuáles son sus propósitos de año nuevo? Les estaré contando los míos en los comentarios.

No es para menos que la publicación de Sofía Telch se volvió toda una sensación de forma inmediata y hasta el momento ya acumula más de 19 mil Me Gusta, además de que sus fieles admiradores y fans no han dejado de escribir halagos y elogios.

Entre los comentarios que se logran leer en la imagen se encuentran los siguientes: Qué bonita, La más hermosa del mundo, Estás muy bella, Nade que ver a tu madre, Eres muy hermosa ángelito, Deberías ser actriz preciosa; entre muchos otros comentarios.

Cabe destacar que Ninel Conde es una de las cantantes más hermosas de la industria del espectáculo, la famosa siempre ha destacado por su belleza, desde su debut lucía una figura envidiable y un rostro juvenil, actualmente a sus casi 50 años, sigue presumiendo su figura demostrando que la edad es solo un número, no deja de impresionar a sus fans con cada una de las fotografías que publica en redes sociales.

