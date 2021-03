Sofia Richie responde después de que Scott Disick hizo comentarios en su contra

Scott Disick, de 37 años, dio a los fanáticos de Keeping Up with the Kardashians una pequeña mirada al interior de cómo siente su ruptura con Sofia Richie, de 22, en el episodio de estreno de la última temporada del 18 de marzo de la serie.

Pero resulta que ella también tiene sus propios sentimientos al respecto. El exnovio de Kourtney Kardashian, de 41 años, afirmó que la modelo le dio un "ultimátum" antes de su separación en el verano de 2020.

Porque estaba "tratando de sacar a Kourtney" de su vida, pero Sofia aparentemente cree que es solo su propia "perspectiva" sobre las cosas y no dejar que eso la moleste.

"Sofía entiende que lo que Scott le dijo a Kim [Kardashian] y Khloé [Kardashian] fue filmado hace un tiempo y si él todavía siente eso no la afecta de una forma u otra", dijo una fuente a HollywoodLife.

“Ella realmente ha superado su ruptura y está enfocada en hacer lo suyo y ser feliz. Incluso si Scott realmente siente que Sofía le dio un ultimátum, entonces esa es su perspectiva, pero ella nunca sintió que lo hiciera", agregó el informante.

Scott y Sofia tuvieron un noviazgo de 3 años, a pesar de la diferencia de edades/Foto: Quien

"Sofía siempre apoyó la relación de Scott con Kourtney, especialmente porque ella era la madre de sus hijos", continuó la fuente, refiriéndose a los hijos de Scott y Kourtney, Mason de 11, Penelope de 8 y Reign de 6.

"Ella siempre hizo un espacio para pasar tiempo con los niños y se concentró en construir un vínculo con Kourtney. Scott, Sofia y Kourtney se fueron de vacaciones como grupo y pasaron mucho tiempo juntos", afimó la persona informante

"Sofía siente que hizo todo lo posible por demostrar que era buena con Kourtney, incluso siguiéndola en las redes sociales hasta después de que ya se habían separado", aseguró la fuente.

Scott Disick dejó como "la mala" a Sofia Richie

Dado que Scott parece ver las cosas de manera diferente cuando se trata del final de su relación con Sofia, con quien comenzó a salir en octubre de 2017, la hija de Lionel Richie, de 71 años, ha estado "tratando de ignorar" los "titulares" que se han publicado sobre sus comentarios.

Sofia trató de tener una buena relación con Kourtney, la ex de Scott, pero al parecer él asegura que Richie no quería a Kardashian cerca de su relación/Foto: Elle

“Sofia sabe cómo funcionan las cosas y sabía que la ruptura surgiría en el programa, pero es algo que está tratando de ignorar”, dijo una segunda fuente a HollywoodLife. "Es lamentable que la hagan parecer la mala, pero mantiene la cabeza en alto y no presta atención a los titulares".

“Siempre que hay una ruptura, siempre hay dos lados y, desde la perspectiva de Sofia, hizo un gran esfuerzo para que funcionara”, agregó la fuente.

“Se llevaba muy bien con sus hijos y era muy comprensiva con la situación de Scott. Para Sofia, simplemente llegó a un punto en el que no estaba contenta con Scott. No eran más que en tales lugares diferentes en sus vidas... Ella prefiere tomar el camino alto y mantenerlo en movimiento. Está centrada en su propia vida y no mira hacia atrás", declaró la fuente.

