Sofia Richie le da un “espacio” a Scott Disick, ¿Terminó el romance?/Foto: People

Scott Disick y Sofia Richie despertaron la preocupación de que se separaron en medio de los rumores de que estaba saliendo con otra persona. Pero se dice que la modelo, de 21 años, simplemente le está dando espacio a su novio de 36 años para lidiar con sus problemas.

Scott recientemente tuvo una breve temporada en un centro de rehabilitación, pero se fue después de que una foto de él se filtró en línea. Sofia generó rumores de que se había separado de Scott cuando comenzó a pasar más tiempo lejos de él y con sus amigos.

Los fanáticos incluso se habían convencido de que estaba saliendo con uno de los chicos de su grupo de amistad. Pero se dice que ella simplemente le está dando el espacio que necesita.

Una fuente le dijo a Hollywood Life que por el momento Scott está muy concentrado en estar saludable, por lo que Sofia le está dando el espacio para hacerlo. Pero cualquier sugerencia de que salga con alguien nuevo es ridícula, según la persona entrevistada. Todo lo que ha estado haciendo Richie es pasar tiempo con amigos.

Scott Disick y Kourtney Kardashian

Scott, que comparte tres hijos con el ex Kourtney Kardashian, fue a rehabilitación para lidiar con sus traumas pasados. Originalmente se rumoreaba que la estrella de Keeping Up With The Kardashians estaba buscando tratamiento por abuso de alcohol y cocaína, pero su abogado Marty Singer dejó las cosas claras.

Kourtney Kardashian, Scott Disick y Sofia Richie/Foto: Telemundo

Según el abogado de “Lord Disick”, el empresario ingresó a rehabilitación para tratar algunos problemas de depresión que tuvo ahora con la cuarentena. Sin embargo, no ingresó por problemas con sus adicciones.

Otra fuente reveló a E! News que Scott tuvo que tratar su depresión que Kourtney Kardashian y Sofia Richie se lo pidieron para el bienestar de sus hijos y familia. Se dijo incluso que Sofia estaba muy preocupada por las decisiones que pudiera tomar Disick sobre su vida.