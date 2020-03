Sofia Richie explicó cómo es su “buena relación” con Kourtney Kardashian/foto: La Prensa

Si eres fan de la familia Kardashian-Jenner entonces seguramente conoces la historia entre Kourtney Kardashian, Scott Disick y su novia Sofia Richie. La joven modelo de 21 años comenzó a salir desde hace un par de años con Scott, y desde eso se sabe que ella y Kourtney Kardashian ha logrado formar una buena amistad. ¿Cómo es posible?

La empresaria y socialité Kourtney Kardashian de 40 años y el empresario Scott Disick de 36 años tuvieron un noviazgo que duró casi 10 años. De la relación nacieron los tres hijos de Kourtney: Mason, Penelope y Reign. Aunque Scott siempre se mostró muy enamorado de Kourtney durante todas las temporadas del reality show “Keeping Up With The Kardashians”, en el 2017 se hizo oficial su separación definitiva, aunque ya se habían distanciado desde el 2015.

Sin embargo, las hermanas Kardashian-Jenner, e incluso la matriarca de la familia, Kris Jenner, pensaron que la pareja tarde o temprano regresaría, ya que no era la primera vez que terminaban su relación. Pero Scott Disick pronto comenzaría un romance con la joven modelo Sofia Richie, hija del famoso cantante Lionel Richie, quien en ese entonces tenía 18 años.

Por ser menor de edad, la pareja decidió mantener su relación lo más alejado de las cámaras. Pero una de las primeras en enterarse de este nuevo romance fue Kourtney Kardashian, y contrario a lo que cualquiera creería, la ex pareja de Scott, tomó de buena manera el nuevo romance.

Kourtney Kardashian y Sofia Richie

Los hijos de Kourtney y Scott debían convivir con la nueva novia, o sea la joven modelo Sofia Richie, así que la hermana mayor de Kim Kardashian decidió que trataría de llevar una buena relación con la novia de su ex. Ahora ha sido la misma Sofia Richie la que ha hablado al respecto sobre su cercanía con Kourtney.

De acuerdo con algunas entrevistas que ha dado la joven modelo de 21 años, explica que su relación con Kourtney Kardashian es agradable y cordial. Toda la familia han tenido la oportunidad de convivir en viajes y reuniones, y Kourtney siempre se ha portado muy madura con ella, al tratarla de la mejor forma, casi como una amiga.

Kourtney Kardashian, Scott Disick y Sofia Richie/foto: Telemundo

También te puede interesar: ¿Kourtney Kardashian quiere renunciar al reality ‘Keeping Up With The Kardashians’?

Sofia Richie y su relación con Scott Disick

El noviazgo entre Sofia Richie y Scott Disick ya lleva casi dos años y medio de tiempo. Aunque la pareja ha tenido demasiados altibajos, parece que se encuentran felices juntos y en algunas ocasiones se han dejado ver cerca en eventos públicos. Sin embargo, no se sabe si Sofia y Scott han hablado de matrimonio.