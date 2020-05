Sofia RIchie dejó a Scott Disick ¡Porque sigue enamorado de Kourtney Kardashian!

Scott Disick y Sofia Richie se separaron recientemente después de tres años juntos, y aparentemente la ruptura tuvo mucho que ver con Kourtney Kardashian, según reportó el medio Us Weekly, tras hablar con una fuente cercana a la joven, "Scott siempre estará enamorado de Kourtney, y eso es algo que Sofía ha tenido que enfrentar desde antes de que ella se tomara en serio su relación con él".

Scott Disick reconecta con su ex- esposa tras ruptura con Sofía Richie

Aparentemente, "Ha sido algo continuo" y "se hizo más evidente que su familia era más prioritaria que ella, y sería su principal prioridad sobre cualquier cosa y cualquier persona", reveló la fuente al hablar sobre la ruptura de Scott Disick y Sofia Richie.

La ruptura de Scott Disick y Sofia Richie se produce después de que el ex- esposo de Kourtney Kardashian pasará un breve período de tiempo en un centro de rehabilitación, cuando ella le dio un "ultimátum:"

“La cuarentena alteró las cosas para Scott Disick. Siempre ha tenido problemas, especialmente con la adicción, y eso siempre ha sido una preocupación para las Kardashians y Sofia Richie y su familia", dice la fuente. "Sofía se dio cuenta de que no estaba bien y le dio un ultimátum, y al final parecía que Scott estaba más concentrado en Kourtney y sus hijos que en ella".

¿Scott Disick regresará con Kourtney Kardashian?

Ahora que Scott DIsick y Sofia RIchie han terminado, los fans de Keeping Up With the Kardashians se preguntan si el fundador de Talentless y su ex- esposa retomaran su relación amorosa, pero parece que eso podría no ocurrir.

Kourtney tuvo una relación intermitente con Scott desde 2006 hasta 2015

Resulta que "Kourtney siempre ha dudado de volver a estar con Scott o de dejarlo entrar en un sentido romántico", pero al mismo tiempo "un primer amor no es algo que simplemente eliminas". El hecho de que él sea el padre de sus tres hijos los mantiene conectados para siempre.

"Kourtney es su hombro para llorar, apoya a Scott en la ruptura, lo lleva de nuevo a rehabilitación y lo lleva a las vacaciones familiares también", sin embargo, "Kourt extraña a Scott: la hizo feliz, pero ella también sabe que tiene problemas de adicción que arruinaron su vida y hasta que los arregle, ella no lo quiere de vuelta".