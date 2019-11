Sofía Reyes SIN NADA de ropa se grabó para demostrar su amor propio (FOTO)

Sofía Reyes SIN NADA de ropa se grabó para demostrar su amor (FOTO)

La famosa cantante mexicana Sofía Reyes ha captado toda la atención en las redes sociales, luego de que publicara un atrevido video en donde se presume quererse a sí misma.

Fue a través de sus cuenta oficial de Instagram en donde la famosa cantante ha impresionado a sus seguidores con un video en el que se luce totalmente sin nada de ropa y se hace una selfie frente a un espejo.

El video va acompañado de un texto que describe lo siguiente: “ [RAMÉ] - Been loving myself more n more everyday / Me he estado amando más y más todos los días.”, donde da a entender que a pesar de cualquier circunstancia la cantante se ha encontrado consigo misma.

La publicaciones que se muestra en blanco y negro ha logrado recaudar más de treinta y ocho mil reacciones en casi veinticuatro horas de haber sido publicada y ni que decir de los comentarios que se han unido a una gran lista.

Entre los comentarios más destacados se encuentran los siguientes: ” Como haces par ser tan guapa”, “@sofiareyes quieres ser mi amiga? No tengo pasta, pero ofrezco que te rias mucho!”, “Cuerpo de ángel desnudo con alas”, Esa es la actitud princesa, besos desde México”, “Eso es bueno Sofi una razón más para admirarte”, “No pues con la hermosura de carita que tiene pues eso es normal”, entre muchos más.

No hace mucho Sofía Reyes enloqueció a sus fanáticos por las calles de Madrid, esto debido a que lució un look muy a la francesa con una boina gris que cubría su cabello rubio y bufanda negra Chanel para protegerse de las bajas temperaturas; pero eso no fue todo, pues la cantante de 24 años se vistió toda de negro y le dio un toque a su look con un tapado maxi escocés en rojo y botas blancas que cautivaron a más de unos de los transeúntes.