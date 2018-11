Sofía Ramírez Castañeda quiere ser una figura importante de la música en Yucatán

Sofía Ramírez Castañeda, quien es una destacada integrante de la Orquesta Sinfónica Gustavo Ríos Escalante, fue una de las protagonistas de la Gala de Solistas de alumnos de la Escuela Superior de Artes de Yucatán efectuada el miércoles 14 de noviembre en el teatro José Peón Contreras.

La guapa intérprete dialogó con Grupo Editorial La Verdad acerca del momento que vive actualmente como estudiante de la Licenciatura en Artes Musicales con especialización en Piano. “La carrera abarca 4 años y ahora estoy cursando precisamente el último año”, comentó.

Sofía es estudiante de la Escuela Superior de Artes de Yucatán

Para Sofía ser parte de la Escuela Superior de Artes de Yucatán es algo realmente importante y así lo describe: “Para mí, ser parte de la ESAY es un gran bendición y un gran privilegio, porque es una escuela en donde realmente he crecido como pianista y músico gracias a todos los maestros que nos enseñan y nos guían”.

Manifestó su alegría por haber podido participar en la gala de solistas que con gran éxito fue presentada en el teatro José Peón Contreras. “Realmente fue un gran honor y también una gran experiencia, ya que fue la primera vez que me presenté con una orquesta. Significó mucho para mí, porque además toqué junto con mi compañera y amiga Laura Morales, ya que es fue concierto para dos pianos y ambas hemos estuvimos trabajando en esto por más de un año bajo la guía de nuestra maestra Irina Decheva. Ser parte de este la Gala de Solistas junto con mis demás compañeros fue algo muy emocionante y gratificante”.

Sofía trabajó fuertemente durante un año con su compañera y amiga Laura Morales

Sobre sus principales influencias, sus pianistas y compositores preferidos señaló a Ludwig van Bethoveen, Robert Schumann, Franz Liszt y Frédéric Chopin como sus favoritos. “Sin embargo, desde siempre he admirado a Claude Debussy, de hecho lo considero mi compositor favorito del Siglo XX. Me encanta porque a pesar de que en sus obras utiliza tonalidades libres, él trata la tonalidad de una forma más estable a comparación de otros compositores del Siglo XX. Debussy introduce nuevas sonoridades, muestra siempre un carácter místico pero lleno de colores y traduce sus impresiones en sonidos que hace que su música sea tan interesante y disfrutable”.

Sobre sus recuerdos de la niñez en relación a la música señaló lo siguiente: “Desde mi infancia estuve muy apegada a la música, me encantaba y me sigue encantando cantar y escuchar música. Desde los 8 años, junto con mi hermana, mis papás nos empezaron a llevar a clases de música. Recuerdo que mis papás me metieron a los deportes y a la música al mismo tiempo y una vez me dijeron que debía decidir entre los dos, no fue nada difícil escoger, la música me apasionaba y fue a los 11 años aproximadamente cuando empecé a tomar con formalidad y constancia clases de piano, hasta el día de hoy.”

Ricardo D. Pat