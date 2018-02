Sofía Niño de Rivero acusa a Adela Micha de machista en Twitter

Sofía Niño de Rivera, una famosa standupera mexicana, causó controversia en Twitter.

En un tuit señaló a Adela Micha de machista porque le hizo una pregunta bastante incómoda a Vanessa Huppenkothen.

Fue durante una transmisión de 'Saga Live', programa vía streaming de Adela, donde Vanessa fue invitada.

Ahí habló sobre su experiencia en Televisa y aseguró que la utilizaban como un objeto y no persona.

Luego, la periodista le preguntó:

''¿O sea sí sabes de deportes? porque tienes fama de ser una mujer bellísima y yo pensé 'a lo mejor no sabe de deportes', yo por ejemplo no te veía mucho porque no veo deportes...'.