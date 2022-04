Sofía Niño de Rivera explica cómo fue el escándalo de Chihuahua

Cuando salió a la luz el primer especial de Netflix de Sofía Niño de Rivera, se ganó el odio público del estado de Chihuahua, ya que durante su rutina de stand up, hizo varios chistes en cuanto a las tradiciones y la gente del norte del país.

Años más tarde, la famosa puede hablar de esta experiencia sin temer, ya que en la entrevista con Yordi Rosado, expresó que ella sabía que algún día haría un chiste que sería criticado, pero con que sus papás no se molestaran con ella, no le importaba.

Por otra parte, la talentosa comediante aclaró que ella creció en Chihuahua, por lo que sabe bien las costumbres y formas de vida de las familias.

"No pude haber criticado a los de Culiacán porque pues yo no soy de Culiacán y no lo conozco, pero sé tanto de Chihuahua y es una parte tan grande de mi infancia y vida que por eso podía criticar a los chihuahuenses, y los que sí lo entendieron dijeron: 'Es que sí es cierto, entonces yo no sé de qué se ofenden”, dijo Sofía.

Sofía Niño de Rivera habla de Chihuahua

