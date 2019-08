Sofía Niño De Rivera da polémico comentario por la marcha feminista en CDMX

La actriz y comediante Sofía Niño de Rivera, es reconocida como una de las mejores standuperas en todo México, y aprovechó su influencia y su voz para dar su opinión con respecto a la marcha feminista que se llevó a cabo en la ciudad de México.

Y es que este sábado, todas las redes sociales estuvieron inundadas de memes, fotografías y comentarios tanto a favor como en contra de la marcha, que destruyó una estación de policía, y que además el colectivo vandalizó algunos monumentos, como el “Ángel de la independencia” con el objetivo de darse a escuchar.

En ese sentido, Sofía Niño de Rivera, opinó con respecto a su postura, y lo mucho que está en desacuerdo del vandalismo, pero a favor del movimiento, y que entiende sus razones.

“Lo que más me emput@ es la velocidad con la que desacreditan a las mujeres, hubo violencia, hubo grafitis en monumentos y demás por ciertas personas las cuales, no estoy de acuerdo que se haga eso, pero entiendo que están enojadas”, señaló en primer lugar.

A través de un video en Instagram fue que manifestó sus palabras, y aprovechó para, a manera de comedia, hacer una pequeña imitación de los ridículos comentarios que se pueden leer en las diversas redes sociales.

“todos son como ‘ven, ven, por eso las violan, por eso hay agresión, porque ustedes van y grafitean, porque van y avientan brillantina, por eso están como están, no es culpa de los demás la violencia y las violaciones, por eso no las escuchamos, porque son bien revoltosas’ no c@brones, claro que somos revoltosas, claro que van a gritar” dijo la comediante.

Sofía Niño de Rivera aseguró estar muy enojada, pero su publicación ha llamado la atención de sus seguidores, por lo que su video ya logró la reacción de más de 30 mil personas.

