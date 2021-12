Sofía Castro regresará a los brackets tras dejar el tratamiento inconcluso

Sofía Castro, hija de angélica Rivera y ‘El Güero’ Castro, dijo desde sus redes sociales que volverá al tratamiento de brackets luego de dejarlo inconcluso por las críticas que recibió por parte de los usuarios, pues las burlas la hicieron sentir insegura y por ello decidió dejar el proceso.

Fue desde un video de sus redes sociales que la joven actriz quiso poner en contexto a sus seguidores lo que vivió antes, y adelantó que retomará el tratamiento que dejó inconcluso y de ese modo, quiso evitar las críticas cuando reaparezca con sus brackets.

Anteriormente, Sofía reveló su secreto para mantener un cuerpazo y en esta ocasión, adelantó que para sentirse y verse mejor, regresará al tratamiento dental.

Sofía Castro tendrá brackets

La actriz se tomó una foto en el consultorio del dentists

Desde sus redes sociales, la también presentadora mexicana señaló que las críticas de la audiencia la hicieron sentir muy insegura, pues además como era más pequeña, no supo manejar el odio y todo le afectó.

“Les quiero contar algo que la verdad me está causando mucha inseguridad, porque no sabía si hacerlo o no hacerlo ni cómo decirlo, nada”.

Fue entonces que adelantó que se someterá a su tratamiento de ortodoncia y esta será la definitiva, pues su propósito es tener unos dientes bonitos a sus 25 años de edad, “ya saben, en el antro y yo con brackets”.

También detalló que usará los brackets tradicionales y no los transparentes como usan las celebridades para disimular, “no me los voy a poner los de cerámica, me voy a poner los de metal porque así terminó mucho más rápido el tratamiento”.

¿Cómo se hizo famosa Sofía Castro?

Es hija de dos celebridades mexicanas

Al ser hija de dos celebridades mexicanas, se hizo conocida desde pequeña y hace varios años decidió dedicarse a los mismo que sus papás, pues su mamá es una actriz reconocida en nuestro país que se retiró para casarse con el ex presidente de méxico y su padre es un productor de Televisa.

Cuando vivió en Los Pinos, Sofía Castro habló sobre la supuesta violencia de EPN a Rivera, su madre y reveló que todo en la casa era tranquilidad.

