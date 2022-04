Sofía Castro explota contra Cynthia Klitbo por comentarios sobre Angélica Rivera.

Sofía Castro se lanzó contra Cynthia Klitbo luego de que la actriz dijera haber sido testigo del sufrimiento que vivió Angélica Rivera durante su matrimonio por la infidelidad del expresidente Enrique Peña Nieto.

Pese a que Angélica se ha mantenido hermética sobre los detalles de su matrimonio y vida como primera dama de México, Sofía se manifestó en contra de la célebre villana de las telenovelas. También hizo énfasis en que respeta la decisión de su madre de mantenerse en silencio.

“A mí, la verdad, me molestó un poco esa entrevista porque creo que nadie tiene por qué hablar, no es que me haya molestado, pero simplemente se me hizo poco fuera de lugar porque yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá, ni de lo que ella vaya a hacer, ni de sus planes a futuro”, dijo la joven Sofía Castro en un encuentro con reporteros durante un evento de moda.

Sofia Castro defiende a Angélica Rivera de Cynthia Klitbo

Por si fuera poco, la hija de Angélica Rivera defendió la privacidad de su progenitora. “Ella es solamente dueña de su propia historia, de su vida y de lo que ella quiera contar y no contar, regresar con una novela, con una serie, con una película, con lo que sea”, sentenció.

Sofía Castro reafirmó su postura de no hablar sobre su madre ante la prensa. “La verdad yo prefiero mantenerme muy al margen de esto porque sí me incomodó un poco la entrevista que dio Cynthia al exponer tanto a mi mamá, pues la verdad yo menos voy a hablar porque la única que sabe su historia, su verdad y la vida de ella es mi mamá, ni soy yo siendo su hija (quien deba hablar), o sea, no soy quién”.

Sofía Castro está muy contenta con Pablo Bernot

La hija de Angélica Rivera aprovechó el momento para compartir que, pese a estar muy feliz con su noviazgo, por ahora no piensa en casarse con Pablo Bernot. “Muy enamorada y muy contenta (…) Boda todavía no, estamos los dos trabajando mucho y muy contentos en nuestra relación”.

Finalmente, Sofía Castro se pronunció contra la violencia de género que atraviesa el país destacando que a su llegada a México no se sintió segura. “Yo llegué y de ver las noticias te angustia, te preocupa, de verdad si tenemos que seguir luchando las mujeres para poder salir libres y felices”, declaró.

