Sofía Castro celebra su cumpleaños sin ropa en la cama (FOTO)

Sofía Castro es una de las hijas de los famosos que más se ha encontrado activa en el mundo del espectáculo, pues ser hija de una ex primera dama, y un importante productor de televisión, es sinónimo de estar en la mira de toda la prensa. Sin embargo, Sofía Castro también es recordada por su talento, y más recientemente por su belleza.

Y es que la hija de Angélica Rivera es una de estas famosas a quienes hemos visto desde muy pequeñas, y hemos ido viendo su crecimiento, por eso hoy en día la vemos convertida en toda una mujer, con ganas de conocer el mundo, y, de hecho, también se ha convertido en toda una influencer en Instagram.

En ese sentido, Sofía Castro celebró su cumpleaños este 30 de octubre, y su cumpleaños número 23 no podía pasar desapercibido, por lo que la joven actriz lo celebró con una fotografía muy candente donde aparece sin ropa en su cama, eso sí, cubriéndose lo esencial con una toalla, para no retar a la censura en Instagram.

Sofía Castro también aprovechó para escribir un importante mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde agradeció a todos sus fanáticos, y a la vida por darle tantas experiencias.

“23 años que han sido una aventura y no puedo estar más agradecida con la vida por tantas cosas bonitas, tantos amigos que me llenan el alma, por la hermosa familia que tengo. Por todo lo vivido bueno, malo, regular que me han hecho la persona que soy hoy. Los he vivido inmensamente feliz, me he caído 7 veces, pero me he levantado 8. Llevo 9 años trabajando en lo q más amo”, publicó Sofía.

La imagen alcanzó, en menos de una hora, más de 6 mil likes, de sus fans y seguidores, así como de algunos compañeros del mundo del espectáculo.

