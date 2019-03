¡Sofía Castro acusa a un maestro de discriminarla por ser mexicana! (VIDEO)

Sin nada que temer, Sofía Castro reveló que en una ocasión en la universidad de Estados Unidos, donde ella estudiaba, fue víctima de discriminación por uno de sus maestros, quien hacía comentarios incómodos sobre su nacionalidad mexicana.

La actriz mencionó en entrevista algunos de los comentarios que el profesor hacia cuando se refería a ella:

QUIZÁ TE INTERESE: Andrea Legarreta calienta la playa luciendo una diminuta tanga (FOTO)

Sofía Castro continuó contando su experiencia:

”Me daba mucho coraje porque decía, no me conoces, no conoces a los mexicanos, no conoces a los latinos, ¿por qué opinas, por qué dices?”.