Sofía Castro: Reviven el pasado de la actriz y los usuarios la critican

Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera ha causado revuelo en las redes sociales por unas revelaciones que hizo, pero ¿Qué fue lo que pasó? En La Verdad Noticias te lo decimos, pues la joven confesó uno de los momentos más complicados de su vida sentimental.

Recordamos que la celebridad de las redes sociales, actualmente tiene un noviazgo con Pablo Bernot, pero antes de conocer al chico que la ha dejado muy enamorada, hubo una persona de su pasado que le hizo tocar fondo, pues tuvo una relación tóxica con un ex novio.

Las confesiones de la actriz mexicana Sofía Castro fueron compartidas a través de la cuenta de Instagram del programa de YouTube "Chisme No Like", donde dio detalles de lo que vivió en un romance que tuvo en el pasado y que además le cambió la vida.

Sofía Castro rompe el silencio sobre un romance del pasado

Sofía Castro y su tóxico romance

"Esa relación que yo creía perfecta, estaba lejos en serlo...Poco a poco empezamos a tener problemas y yo con tal de evitarlo me quedaba callada porque me daba miedo que él se enojara. Uno de mis mayores miedos era que él no estuviera conmigo". Comentó.

La hija de Angélica Rivera mencionó que la relación sentimental que tuvo le causó un daño psicológico, le creó una inseguridad y un vacío enorme, la joven también confesó que comenzó a sentirse preocupada y angustiada, porque no quería que su novio se enojara.

La actriz confesó que pudo salir adelante y tomó la decisión de terminar aquel noviazgo tóxico, pues contó con la ayuda de las personas que siempre le demostraron cariño, pues ahora Sofía tiene una relación sólida e incluso posó junto con él para una revista.

Tras las declaraciones de Sofía Castro, los internautas reaccionaron y no dudaron en criticar a la joven. Por su parte, la hija de "La Gaviota" es muy discreta en hablar sobre las críticas que recibe de los haters, pues últimamente ha presumido su romance con Pablo Bernot.

