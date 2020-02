Sofía Castro ¡INDECENTE! Se puso entre las piernas de su novio

La actriz Sofía Castro, quien es la famosa hija de Angélica Rivera, y Pablo Bernot quienes su más reciente pareja sentimental, no han dejado de llamar la atención en las redes sociales, luego de que muestren imágenes en donde presumen todo el amor que se tienen.

Hay que recordar que luego de haber terminado su relación sentimental con Juan Pablo Gil, la actriz Sofía Castro de dio una oportunidad en el amor con Pablo Bernot, con quien sale desde septiembre de 2019, según lo presumieron en su cuenta oficial de Instagram, cada uno por su cuenta./p>

La candente imagen de Sofía Castro

Tal parece que la hija mayor de Angélica Rivera que se presumía como muy reservada con su vida sentimental, ahora está impactando a sus fans, pues publicó en su cuenta de Instagram una atrevida fotografía en la que aparece sentada encima de su galán y aprovechó la oportunidad para felicitarlo por su cumpleaños.

En la sugerente publicación se alcanza a leer una dedicatoria que dice: “Feliz cumpleaños amor mío. En tan poco tiempo y todo lo que me has enseñado, deseo que seas inmensamente feliz. Gracias por todo el amor que me das, soy tan afortunada de tenerte y de que encontré en ti todo lo que quiero para siempre”.

Pero eso no es todo, ya que para reafirmar lo que siente por su novio, Sofía Castro complementó en forma de broma: “TE AMO infinito, feliz vuelta al sol, te mereces todo lo bonito del mundo”.

Hay que destacar que esta no es la primera vez que Sofía Castro de 23 años comparte una imagen junto a Pablo, pues la pareja ha demostrado en diversas ocasiones que está más enamorada que nunca, aunque no deja de sorprender la evidente diferencia de altura que existe entre ambos, así como el tipo de imágenes candentes que publican para ser mas atractivas sus publicaciones que rápidamente se hacen virales en redes sociales.

