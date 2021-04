¿Sobrino de Danna Paola audicionó en La Voz Kids?

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, Danna Paola a parte de ser la superestrella mexicana del momento, ha tenido la oportunidad de crecer rodeada de una familia que la quiere y la apoya.

Su familia se conforma de sus padres y su hermana Vania, quien tiene un hijo llamado Iker, de apenas un par de años de edad, sin embargo, parece que la cantante tiene más familia perdida.

Fue a través del programa de Tv Azteca, La Voz kids, que un niño de 10 años confesó estar emparentado con Danna, y que específicamente es su sobrino, aunque no reveló cuál es el nexo que lo lleva a esto.

El concursante se llama Nico Nicstar, quien dijo que le gusta el trabajo de su tía, pues es muy buena onda, y que han convivido en muchas fiestas.

“A mi papá le gusta mucho cantar, pero mi tía es Danna Paola. A mí me gusta mucho como canta ella, también me gusta mucho que es muy buena, es muy divertida, en las fiestas casi no toma, pero es muy buena onda".