La cantante venezolana-estadounidense María Conchita Alonso decidió poner fin a los rumores y en un reciente encuentro que tuvo con los medios de comunicación confesó sin pena alguna que su sobrina, la influencer Antonella Alonso, se dedica al cine para adultos.

Tan sincera como siempre, María Conchita Alonso confesó sin pena ante las cámaras que efectivamente, su sobrina trabaja como actriz de cine erótico: “Es mi sobrina, es verdad. Tengo una sobrina que hace porno, eso es su mundo, ¿qué voy a hacer yo? Mientras yo no lo haga todo está bien… Eso la hace feliz, entonces cada loco con su tema”.

Cuando fue cuestionada sobre si ejercía esta profesión por necesidad, la cantante, quien se encuentra en México a causa de su próxima participación en el concierto GranDiosas, confesó que su sobrina se dedica a la industria del cine para adultos por que le gusta.

“Ella quería… Me contaron que mi hermano vino a Miami y habló con ella: ‘que ¿por qué hace eso?, que no le hace falta, que esto o el otro’ y ella dice 'es que me gusta mucho"… le gusta, lo disfruta”, reveló la cantante María Conchita Alonso frente a los medios de comunicación.

Por último, aseguró que no ha visto el trabajo de su sobrina en el mundo del cine erótico porque ella la tiene bloqueada de sus redes sociales: “No, porque ella me bloqueó por Twitter, porque ahí en Twitter muestran todo…. Lo que la haga feliz a ella, eso no es mi problema”.

¿Quién es la sobrina de María Conchita Alonso?

La sobrina de María Conchita Alonso goza de gran popularidad en las rede sociales.

Antonella Alonso, sobrina de María Conchita Alonso, es una actriz de cine erótico y modelo venezolano de 30 años de edad. Goza de una gran popularidad en las redes sociales, sobre todo en Instagram, plataforma donde ya supera los 2.3 millones de seguidores bajo el seudónimo de @lasirena69.

Por si fuera poco, la sobrina de la famosa cantante tiene una cuenta de OnlyFans, en la cual comparte contenido exclusivo y sin censura para todos aquellos que se animen a pagar una suscripción mensual, la cual tiene un costo de 19 dólares (392 pesos mexicanos).

