¿Sobrevivió Grandmaster al chasquido de Thanos en 'Vengadores: Infinity War'?

Tras el chasquido de Thanos, las consecuencias del último título del Universo Cinematográfico de Marvel afectan directamente al desarrollo de 'Vengadores 4'.

Sin embargo, los fans de Marvel no conocerán si sus superhéroes preferidos siguen con vida hasta que Vengadores 4 no llegue a las salas de cine. Por lo que todavía quedan muchas otras incógnitas por responder como qué ocurre con todos aquellos que no participan en el reciente largometraje.

¿Continuará Grandmaster con vida?

El desenlace de Infinity War adelanta que la mitad del universo desapareció y, entre toda esa gente, también se encuentran los héroes que no han luchado contra el Titán.

Por ello, Jeff Goldblum ha tenido que contestar a esta pregunta durante una entrevista con Digital Spy y su respuesta no dejará indiferente a nadie.

Grandmaster es más superhéroe que todos ellos juntos. No puedes matarme, soy como un vampiro. Soy inmortal y puedo matar a gente con solo mirarla. O puedo resucitarles con solo mirarlos y pensar en ellos. Puedo hacer cualquier cosa. Soy capaz de hacer todo eso, lo único que quiero es jugar a juegos. Así que realmente estoy en todas partes y en ningún sitio. Soy como Keyser Söze

Si bien es cierto que Grandmaster puede resucitar a personas, su contestación no puede tomarse cien por cien en serio teniendo en cuenta el secretismo que circula alrededor de todos los proyectos de Marvel Studios.

Cabe destacar que su hermano, El Coleccionista (Benicio del Toro), podría haber fallecido durante Infinity War y el personaje de Goldblum podría acudir en su ayuda en la próxima película.

¿Quién es Grandmaster?

Aunque su origen preciso es desconocido, es uno de los seres más antiguos del universo. Proviene de una de las primeras razas inteligentes que evolucionaron tras el Big Bang. Fue poseedor de la Gema de la Mente, una de las seis Gemas del Infinito, pero Thanos el Titán se la arrebató. Además es un jugador cósmico cuyos juegos preferidos suelen implicar la lucha entre dos grupos. Ha usado como peones en sus juegos al Escuadrón Siniestro, a Daredevil, a los Defensores, a Los Vengadores, a Ultraforce y a la Liga de la Justicia.