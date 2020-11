Sobrevivientes a sobredosis de la banda La Nueva Generación fueron arrestados

A inicio de semana se dio a conocer un vídeo que mostraba a algunos integrantes de la banda La Nueva Generación inconscientes, imágenes que fueron captadas antes de darse cuenta de que habían sufrido una sobredosis y que había muerto uno de ellos.

De acuerdo a la información de medios locales, los hechos ocurrieron en los camerinos de ‘The Old Beer House’, lugar ubicado en McAllen, Texas; después de darse cuenta que los integrantes no reaccionaban fueron trasladados a un hospital.

Finalmente se reveló que Víctor Manuel Soto de 28 años y José Eduardo Paredes Franco de 27, dos integrantes de la banda que sobrevivieron a la sobredosis tras ser hospitalizados, fueron arrestados acusados de posesión de fentanillo, una sustancia controlada y enfrentan un delito de tercer grado.

La policía de McAllen continúa investigando el caso, pero los integrantes de la agrupación permanecerán en la cárcel aunque se les dio una fianza de 5 mil dólares. Por el momento el otro hombre que no ha sido identificado sigue hospitalizado.

Los dos integrantes de la Banda Nueva Generación de Chuy Hernández que fueron hospitalizados después de consumir drogas y alcohol ahora enfrentan a la justicia. @JessicaCarrillo tiene mas detalles. pic.twitter.com/6uTkzWllx2 — Al Rojo Vivo (@AlRojoVivo) November 20, 2020

Gustavo Guarneros, Director de la banda “La Nueva Generación”, había mandado un comunicado asegurando que tres de sus miembros fueron víctimas al ingerir una sustancia desconocida que les causó la pérdida del conocimiento y muerte a uno de ellos.

“Informo con profundo dolor y condeno con firmeza el atentado sufrido a nuestra agrupación el pasado viernes 13 de noviembre de 2020 en un bar de la calle de McAllen, Texas; mientras la banda cumplía con su participación fueron víctimas de la maldad que lamentablemente se vive en el mundo. Víctor Soto (trompeta), Eduardo Paredes (trompeta) y Sergio Sánchez (trombón) Q.E.P.D., ingirieron una substancia hasta el momento desconocida”, se lee en el comunicado enviado a medios de comunicación.

