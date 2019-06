¡Soberbio! José Manuel Figueroa canceló concierto por CULPA de Maribel Guardia (FOTOS)

José Manuel Figueroa , quien es el hijo mayor del fallecido cantante Joan Sebastián, ha sorprendido con una actitud bastante soberbia, al no querer se presentar al mismo evento donde se presentaría la ex esposa de su padre.

Hay que recordar que con anterioridad José Manuel Figueroa comentó en una entrevista que no tiene una buena relación con Julián, quien es hijo de Maribel Guardia y siempre ha demostrado su rivalidad hacia ella.

Resulta que José Manuel Figueroa era uno de los artistas que se presentarían en el Carnaval de Carolina, en Carolina del Norte, Estados Unidos, pero decidió no presentarse a tal lugar.

El intérprete de “Adiós” canceló de último minuto cuando se enteró que Maribel Guardia también iba participar en dicho festival, al menos eso fue lo que expresó el organizador del evento:

“Simplemente me dijeron que no se quiso subir al avión, me enseñaron los mensajes de texto, donde decía que no venía porque no le parecía buena onda que invitáramos a Maribel Guardia, entonces nosotros le dijimos pues qué onda. A mí me sorprendió, la regaste hermano”.