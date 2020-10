¡Sobaja a Televisa! Luz Elena González con ESCOTADO vestido conquista las redes

¡Sobaja a Televisa! Luz Elena González con ARDIENTE vestido conquista las redes

Luz Elena González después de abandonar los foros de Televisa ha demostrado que sigue siendo una de las bellezas más destacadas de la televisión mexicana, pues recientemente ha logrado conquistar con su belleza.

Es así que la bella actriz y conductora ha demostrado que después de estar en Televisa sigue brillando como nunca, pues ahora logró hacer babear con su versión renovada en el foro que le brindó la oportunidad de nuevamente conducir.

Hay que recordar que la famosa presentadora mexicana que le dijo adiós a Televisa para empezar con un nuevo proyecto en Aquí Contigo, Luz Elena González no deja de deleitar pupilas en redes sociales, ya que ahora luce más deslumbrante que nunca.

Fue a través de su perfil de Instagram que entre mucha variedad de fotografías que han dejado boquiabierta e incluso sin habla a sus fieles admiradores, ahora ha presumido su exquisita belleza que ha deslumbrado las redes sociales y se ha robado los suspiros de sus más llegados seguidores.

"Cuando regresas, REGRESAS mejor que nunca, la versión renovada de uno mismo a su máxima expresión. Amo mi vestido".

No es para menos que sus seguidores no se pudieron resistir a los eternos encantos de Luz Elena mostrándose completamente fascinados en los coquetos comentarios que no dejan de lanzar; además de fuertes halagos que han conquistado a la hermosa mexicana.

Detalles del nuevo trabajo de Luz Elena González

La exintérprete de Televisa contó que no dudó en aceptar esta propuesta laboral cuando recibió la llamada de la productora, Lila Solana, pues comentó que existe una gran conexión con ella en lo que al área de trabajo se refiere:

Así lo detalló la belleza mexicana: Cuando Lila me habló, acepté. Fue tan bonito recibir su llamada y tener esa confianza, ya hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas. Todo esto me tiene llena de gozo y feliz.

Cabe destacar que Luz Elena también confesó que desde hace mucho tiempo sentía el deseo de trabajar en un programa de revista, por lo que Aquí Contigo se convirtió en la concreción de ese objetivo laboral que buscó.

