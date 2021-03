Snyder Cut de Justice League hizo que HBO Max colapsara

Es posible que hayas notado que cierta película llamada La Liga de la Justicia de Zack Snyder ha estado dominando Internet esta semana. Gracias a años de cabildeo de los fanáticos, lo que comenzó como el mítico Snyder Cut de Justice League se ha convertido en una película de 243 minutos que finalmente lleva la visión original muy, muy larga de Snyder a las pantallas de todo el mundo. Esta nueva versión (muchos dirían "definitiva") de La Liga de la Justicia es un repudio obvio de la... Menos que apreciada versión de cine de 2017, que Joss Whedon hizo famosa después de que Snyder dejó el proyecto debido a una tragedia personal.

A juzgar por la increíble cantidad de publicidad que rodea a la Liga de la Justicia de Zack Snyder, sería fácil asumir que tras su debut en HBO Max, la película masiva estaba destinada a uno de dos destinos: o resultaría ser un fracaso masivo, esencialmente condenando todas las futuras campañas de fans, o se convertiría en un éxito rotundo que sienta un precedente tentador. Entonces, ¿cuál se perfila para ser? En este momento, la balanza se inclina hacia un "éxito rotundo".

Queda por ver qué clase de negocio monstruoso hace la película para HBO Max, pero ciertamente parece que el negocio está en auge. Los críticos no solo han tenido muchas cosas buenas que decir sobre Snyder Cut, sino que a los fanáticos les encanta la película hasta el punto de que, según los informes, su amor hizo que la plataforma de transmisión se colapsara. Vamos a echar un vistazo a cómo Liga de la Justicia de Zack Snyder envió HBO Max "abajo" por un momento.

HBO Max tuvo demasiado usuarios activos por Snyder Cut de Justice League

En pleno día de estreno de una de sus películas más esperadas, HBO Max no pudo con el "exceso" de usuarios y falló por unas horas/Foto: El Out put

Cuando HBO Max lanzó Justice League de Zack Snyder el jueves 18 de marzo de 2021, la gente estaba lista. Tan listo, de hecho, que el servicio de transmisión experimentó un tsunami masivo de espectadores ansiosos de inmediato, de acuerdo con el medio Comicbook.com. Si bien "muchos clientes" se percibe casi universalmente como algo grandioso, el gran volumen de este aumento de espectadores en particular causó que partes de HBO Max colapsaran bajo el peso de la demanda reprimida de SnyderVerse.

HBO Asia parece haberse llevado lo peor. En respuesta a las interrupciones generalizadas, la cuenta oficial de Twitter de HBO Asia tuiteó: "¡Hola a todos, estamos trabajando arduamente para restaurar el servicio! ¡Lamento haberlos hecho esperar, pero gracias por su paciencia!". Como dejaron en claro las respuestas a este mensaje, las personas, que, recuerde, habían estado esperando durante años para ver la película, no estaban exactamente divertidas, especialmente porque algunos usuarios informaron que el accidente duró varias horas.

Fans se quejaron por el fallo de HBO Max

Los fanáticos no estuvieron felices por el fallo de la plataforma HBO Max en diversos países durante el estreno de la cinta de cuatro horas/Foto: IGN Latinoamérica

Los fieles admiradores del DCEU no estuvieron conformes con el fallo internacional de la plataforma y recurrieron a las redes sociales para decir su opinión. "¿CÓMO? Hemos estado esperando durante 3 horas", tuiteó el usuario @RizkymAArifin. "¡Todavía no funciona! ¡Vamos! He estado esperando tanto tiempo", intervino un @ BatofGotham6 exasperado, con un emoji llorando. Uno pensaría que los fanáticos de Zack Snyder habrían aprendido que la paciencia es una virtud en este momento.

El día que salió la película, los problemas con HBO Max supuestamente comenzaron alrededor de las 2 a. M. Hora del este, y en menos de nueve horas, el sitio de seguimiento de Downdetector recibió no menos de 127 informes de interrupciones sobre el transmisor. Según los datos del sitio, las cosas siguieron siendo algo problemáticas durante el resto del día, con el mayor pico de interrupciones justo antes de las 7 p.m. (119 informes). Los informes continuaron llegando hasta las 11 p.m., lo que sugiere que esto no fue solo un problema temporal. La situación comenzó a calmarse alrededor de la medianoche y, en la madrugada del 19 de marzo, todo parecía volver a la normalidad en toda la red.

HBO Max no esperaba un gran éxito de La Liga de la Justicia de Snyder

Al parecer los encargados de HBO Max no creyeron que la película de Zack Snyder tendría tanta popularidad/Foto: NCC

HBO Max probablemente no le dará al mundo un informe técnico detallado sobre todas las complejidades del back-end que causaron los problemas de transmisión de video. Quizás HBO Max no se tragó totalmente la cantidad absurda de publicidad que rodea a la Liga de la Justicia de Zack Snyder, y se había preparado tontamente para un grupo mucho más pequeño de espectadores inmediatos. Sin una preparación adecuada en el lado tecnológico, es ciertamente posible que el sitio haya sido sorprendido por la afluencia masiva de fieles de Snyder que realmente se materializaron para estar entre los primeros en la fiesta de visualización.

Independientemente de qué causó exactamente el problema, el aumento fue bastante sustancial ya que HBO Asia realmente lo abordó. Para el contexto, cuando la temporada 8 de Juego de Tronos (Game of Thrones) se estrenó en 2019 y la gente acudió a las redes sociales con problemas de interrupción similares HBO dijo que no ocurrió el error en Estados Unidos.

Snyder Cut de Justice League posiblemente superó a Game of Thrones

Al parecer, el Snyder Cut podría convertirse en el estreno en HBO Max más grande de la plataforma, superando a la última temporada de la serie Game of Thrones/Foto: Comicbook

HBO le dijo específicamente a Entertainment Weekly que "no experimentó ninguna interrupción del servicio en HBO GO o HBONOW en los EE. UU. Durante el estreno de la temporada 8 de Game of Thrones". Los números finales aún están por verse, pero el hecho de que el lanzamiento de la Liga de la Justicia de Zack Snyder coincidiera con tantos problemas reportados en HBO Max parece decir mucho de la popularidad del proyecto.

Por el momento, todo indica que este experimento que sentó un precedente en el cine revisionista ha sido un éxito rotundo. Pero en caso de que no hayas visto la cinta por no tener HBO Max, recuerda que también está disponible en otras plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Apple TV, Cinépolis Klic, Google Play, entre otras, por un costo extra. ¿Ya viste la nueva cinta Snyder Cut de Justice League? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

