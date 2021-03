Snyder Cut: Referencia a la mitología griega que no notaste en Justice League

No tienes que ser el mejor detective del mundo para darte cuenta de que a Zack Snyder le encanta empapar sus películas de DC con simbolismos y referencias religiosas. Antes de que Snyder intentara comparar al Joker de Jared Leto con Jesús vistiéndolo con una túnica blanca y una corona de espinas, el director usó una táctica similar con Superman en Man of Steel, según Entertainment Weekly.

Estas están lejos de ser las primeras veces que las imágenes religiosas han bendecido, o maldecido, según la historia, a los medios de comunicación de DC (por ejemplo, JLA: Act of God). Pero es un tema recurrente en las películas de Snyder, incluido el estreno original de La Liga de la Justicia (Justice League).

Para ser justos, es difícil distanciar a los medios de DC de las referencias religiosas gracias a Wonder Woman. Ella es la hija de Hipólita, reina de las Amazonas, y Zeus, rey de los dioses griegos. Además, el lazo de Wonder Woman fue elaborado con el cinturón de Afrodita y sus brazaletes fueron forjados por el dios herrero Hefesto. Ella es básicamente un relicario sensible de los mitos griegos, pero Snyder escondió una referencia más en Justice League, una que quizás te hayas perdido porque aceleró más rápido que Flash.

Sólo algunos fans notaron esta referencia a la mitología griega en Snyder Cut

Una escena de Wonder Woman presentó una referencia interesante en Snyder Cut/Foto: Looper

Justice League abre el camino que comienzan muchas películas de DC: con criminales en un banco. Excepto que en lugar de Batman manejando a estos matones de la calle, Wonder Woman está cerca para hacer justicia. Pero antes de empezar a salvar vidas, tiene que posar para la cámara encima de una estatua de Lady Justice. ¿Qué tiene que ver la gigantesca personificación de bronce del sistema de justicia estadounidense con la mitología griega? Bueno, para empezar, la escena no tiene lugar en los Estados Unidos, por lo que la estatua no representa a Lady Justice. En cambio, representa su inspiración.

Según el sitio web Supreme Court, la representación más antigua de Lady Justice se remonta a la Antigua Grecia. En ese entonces, era conocida como Themis, la diosa de la sabiduría y el buen consejo (a través de la Enciclopedia Británica), y no usaba una venda en los ojos. Sin embargo, Themis no era una diosa en el mismo sentido que Hera, Atenea u otras diosas griegas.

En cambio, Themis fue uno de los titanes, los antepasados de los dioses griegos. Pero al igual que otros titanes benevolentes como Prometeo, a Themis se le otorgó básicamente el estatus de dios honorario y fue adorado. Curiosamente, la estatua en Justice League no usa la venda en los ojos que comúnmente se asocia con las representaciones modernas de Lady Justice. Quizás esa fue la forma en que Zack Snyder distinguió a la estatua como Themis.

El público disfrutó a Wonder Woman en Justice League de Snyder

El personaje de Wonder Woman es uno de los que destaca en la nueva versión de la cinta "La Liga de la Justicia"/Foto: La Neta Neta

La Liga de la Justicia de Zack Snyder , más comúnmente conocida como Snyder Cut, se lanzó para transmitirse en HBO Max el 18 de marzo de 2021. En resumen, Snyder Cut es exactamente lo que se promete en su nombre: la versión del director Zack Snyder de Justice League. Snyder fue el director original de la película de 2017, pero renunció al papel cerca del final de su producción luego de la muerte de un miembro de la familia. La versión de la película que finalmente se lanzó fue, por lo tanto, la visión creativa de Joss Whedon, quien fue contratado como reemplazo de Snyder.

Tras la mala recepción crítica de la Liga de la Justicia de Whedon, los fanáticos comenzaron a preguntarse qué podría haber sido si Snyder permitió el control creativo sobre la edición final de la película. El corte de Snyder es exactamente eso. Los críticos fueron mucho más amables con la Liga de la Justicia de Zack Snyder después de su lanzamiento, y tuvieron en su mayoría cosas positivas que decir sobre su versión de la película.

Entre las fortalezas señaladas por los críticos está que dedica mucho tiempo a cada uno de sus seis héroes centrales. Esto es posible en gran parte debido a un tiempo de ejecución que se registra en poco más de cuatro horas. Las respuestas de los fanáticos en línea luego de su lanzamiento en HBO Max elogiaron en particular su interpretación de Wonder Woman, cuyo papel central se encuentra entre los que se inflan como resultado de la duración de la película.

El Synder Cut es una de las mejores películas para Wonder Woman

La nueva versión de Justice League le ha dado mayor relevancia a la Mujer Maravilla de Gal Gadot/Foto: Looper

La Liga de la Justicia de Whedon fue lanzada pocos meses después de la bien recibida Wonder Woman. Dada la actuación crítica mediocre de la Liga de la Justicia, la película se quedó muy corta de su anterior aventura independiente a los ojos de los fanáticos y críticos por igual. La secuela Wonder Woman 1984 fue posteriormente objeto de una considerable reacción violenta. Entonces, reacciones como la descripción del usuario de Twitter RTSnyderCut de Wonder Woman de Snyder Cut como:

"La más verdadera, más auténtica y, francamente, la MEJOR versión de acción en vivo del personaje que haya existido", posicionan a Snyder Cut como la primera película adecuada que cumple la promesa de la aparición inaugural en pantalla de Wonder Woman. Los fanáticos encontraron su primera escena en la película, en la que rescata a un grupo de niños, particularmente inspiradora. El usuario de Twitter LogainTT lo describió como "la cosa más Wonder Woman que he visto en los últimos años". Los usuarios GangsterEnieb y talonwhoo, mientras tanto, compartieron su aprecio por el uso del tema musical de Wonder Woman en todo el Snyder Cut.

Una revisión del usuario de Reddit, gruiydd, describió a Wonder Woman como la fuente de las mejores escenas de acción de la película. El usuario de Twitter MrConductorFan estuvo de acuerdo, argumentando que Wonder Woman "lleva la acción en la película", que describieron en general como "fácilmente la mejor película que se haya hecho sobre Wonder Woman". Los fanáticos pueden descubrir por sí mismos si Snyder Cut se encuentra o no entre las mejores versiones de Wonder Woman jamás filmadas en HBO Max, donde la película ahora está disponible para transmitir para los suscriptores, como te informamos en La Verdad Noticias hace poco.

