Snyder Cut: ¿Por qué parece que muere Wonder Woman en Justice League?

¡Alerta de Spoilers! Entre la Liga de la Justicia de Zack Snyder y el corte de cine de 2017, es fácil ver muchas similitudes. En última instancia, las dos películas tratan sobre un grupo de individuos con superpoderes que necesitan unirse para resucitar simultáneamente a Superman (Henry Cavill) y evitar que Steppenwolf (Ciarán Hinds) ponga sus manos en las tres Cajas Madre. Más allá de eso, existen numerosas diferencias entre los dos, siendo uno de los más notables el que involucra los objetivos finales de cada uno.

En retrospectiva, está claro que la versión 2017 de la película estaba destinada a seguir los pasos de Los Vengadores de Marvel al ofrecer una tarifa alegre que reunió a superhéroes icónicos en la pantalla grande. The Snyder Cut tiene algo más en mente: sabemos por el propio Snyder que tenía la intención de seguir un arco de cinco películas con sus películas de DC, siendo Justice League la tercera entrega (precedida por Man of Steel y Batman v Superman: Dawn of Justice).

Zack Snyder mostró su visión de La Liga de la Justicia

La versión de Zack Snyder de "Justice League" finalmente se estrenó en HBO Max/Foto: Libertad Digital

El director Zack Snyder no solo quería que la película fuera entretenida por derecho propio, sino que también quería que preparara grandes cosas por venir. Ahora, con su visión oficialmente en HBO Max para que todos lo vean, tenemos una mejor visión que nunca de hacia dónde se dirigía Snyder con todo esto. Y todo se pone bastante oscuro. Batman v Superman introdujo lo que se conoce como la línea de tiempo "Knightmare", en la que Batman (Ben Affleck) deambula por un paisaje árido con un malvado Superman detrás de él, que trata de acabar con todo.

Cualquier mención de esta línea de tiempo estuvo notoriamente ausente en el corte de 2017, pero está de regreso con una venganza con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, dándonos un aspecto verdaderamente distópico de dónde habrían ido las películas de Snyder, incluida la desaparición de un miembro crítico de la Liga: Wonder Woman (Gal Gadot).

Cyborg ve a Wonder Woman muerta en el futuro

La Liga de la Justicia de Snyder muestra que "La Mujer Maravilla" de alguna manera muere/Foto: Looper

Antes de que los superhéroes resuciten a Superman, Cyborg (Ray Fisher) tiene una visión del futuro. Esto no es solo un mal sueño; es una señal de lo que vendrá si resucita al último kryptoniano. Después de ver bien a Darkseid (Ray Porter), Cyborg ve a Wonder Woman muerta, colocada en una pira funeraria rodeada de sus compañeras Amazonas. Está claro que esta es la línea de tiempo de Knightmare donde Darkseid ha aniquilado la Tierra, y considerando que su funeral está rodeado por sus barcos de guerra, es una apuesta segura que Diana fue asesinada por el Nuevo Dios.

En cuanto a las monedas que aparecen sobre sus ojos, eso está en línea con la mitología griega. Las personas a menudo eran enterradas con dos monedas en los ojos (o en la boca) para poder pagar el pasaje sobre el río Estigia para llegar a la otra vida. Dado que los dioses Ares y Zeus son seres reales en este universo, es probable que el río Estigia también sea real, y la madre de Diana, Hippolyta (Connie Nielsen), quiere que ella pueda tener un pasaje seguro al próximo reino.

A juzgar por el hecho de que su cuerpo todavía está intacto (por lo que podemos ver), es interesante especular sobre cómo exactamente perdió la vida y cómo terminó en Themyscira después de que le dijeron que nunca podría regresar. Tal vez Zack Snyder ilumine algunos de estos detalles en el futuro, pero está claro que el director tenía la intención de hacer uno de los proyectos de superhéroes más oscuros de todos los tiempos con su franquicia.

La muerte de Wonder Woman influye en el resto de la línea de tiempo de Knightmare

Justice League de Snyder dejó bastante intrigados a los espectadores con sus visiones del futuro en la historia/Foto: Filmsteria

Suponiendo que la visión de Cyborg está en orden cronológico, parece que después de la muerte de Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa) es el siguiente en la lista, ya que muere de la mano de Darkseid, empalado con su propio tridente. Después de eso, vemos a Superman agarrando el esqueleto de quien asumimos es Lois Lane (Amy Adams) mientras el Nuevo Dios se acerca a él y coloca su mano sobre el hombro de Superman. Si bien no escuchamos nada, solo podemos asumir que Darkseid le dijo a Superman la Ecuación Anti-Vida, que, en los cómics, coloca a Kal-El bajo el control del villano.

Después de perder a dos de los miembros más poderosos de la Liga de la Justicia y hacer que Superman cambie de bando, es fácil ver por qué las cosas se ven sombrías en las visiones del futuro de Cyborg. Después de todo, si Darkseid quisiera conquistar el planeta, probablemente no perdería su tiempo con hombres disfrazados de murciélagos y payasos. Iría tras seres con poderes reales, especialmente Diana, quien fue en última instancia responsable de matar a su sirviente, Steppenwolf.

El Snyder Cut dejó la posibilidad de más películas

Los fanáticos esperan poder ver mucho más sobre las historias que se presentaron en The Snyder Cut/Foto: CNN Español

¿Significa esto que Justice League 2 habría significado el final del tiempo de Wonder Woman en el DCEU? No necesariamente. Según las cosas que Zack Snyder ha dicho en el pasado, sus secuelas habrían involucrado a Flash (Ezra Miller) corriendo tan rápido que viaja en el tiempo para que el equipo pueda evitar que la realidad de Knightmare tenga lugar.

Existe una buena posibilidad de que esto también hubiera salvado a Wonder Woman, permitiéndole aparecer en Wonder Woman 3 después de todo. Por supuesto, las posibilidades de que la franquicia de Snyder se haga realidad son escasas o nulas en este momento. Tal vez Flash aún pueda cambiar el pasado para que el Snyderverse recupere todo su esplendor algún día.

Mientras tanto, los fans de DCEU han llenado de buenos comentarios la nueva versión de La Liga de la Justicia. Además, se convirtió posiblemente en el estreno más visto en HBO Max hasta ahora. Y muchos esperan que Snyder sí quiera continuar con más películas sobre estos superhérores.

