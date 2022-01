Snoop Dogg y Heidi Klum unen fuerzas para lanzar una colaboración musical.

La supermodelo y presentadora de televisión, Heidi Klum, de 48 años, ha unido fuerzas con la leyenda del hip-hop Snoop Dogg y lanzó un sencillo, "Chai Tea with Heidi".

La pista de baile, producida por Weddingcake y lanzada el viernes, marca el regreso de Klum al mundo de la música 16 años después de que lanzara su éxito navideño de 2006, "Wonderland". Según Klum, Snoop Dogg, cuyo nombre real es Calvin Cordozar Broadus Jr., fue su primera opción para un posible colaborador.

En octubre del año pasado, Heidi Klum insinuó que estaban haciendo música cuando compartió una foto de la pareja en un estudio de grabación con sus 8,9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram para conmemorar el cumpleaños de Snoop Dogg.

Heidi Klum se declaró fan del rapero Snoop Dogg

"Soy un gran fan de Snoop Dogg y pensé que necesitaba ir a lo grande o ir a casa", dijo el ex juez de "Project Runway" al periódico británico The Sun el jueves. "Me puse en contacto con él sobre la idea y, para mi sorpresa y deleite, me invitó a venir a su estudio. Me encanta una canción que hace que la gente quiera bailar y divertirse... y Snoop ayudó a entregar precisamente eso".

"Chai Tea with Heidi" samplea el clásico de Rod Stewart de 1983, "Baby Jane", con Klum cantando las líneas: "Cuando doy mi corazón de nuevo, lo sé. Va a durar para siempre. Nadie me dice dónde ni cuándo, lo sé. Va a durar para siempre. Cuando me enamoro de nuevo, lo sé. Va a durar para siempre".

Nuevo disco de Heidi Klum también es soundtrack

La Verdad Noticias informa que, el nuevo disco también sirve como soundtrack de apertura para la temporada 17 de la serie de realidad de competencia de modelaje de Klum "Germany's Next Topmodel".

El video musical en blanco y negro que lo acompaña fue filmado por el renombrado fotógrafo Rankin y ve a Snoop prestando su flujo característico a la pista del club mientras luce un abrigo de piel y gafas de sol. Klum se pavonea con sus cosas en una variedad de atuendos ajustados a la forma.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.