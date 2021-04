Snoop Dogg se une a Jamie Foxx en un nuevo thriller de vampiros

La película de Netflix "Day Shift" ha agregado al rapero Snoop Dogg a su elenco. Anunciado originalmente el año pasado, este thriller de comedia de vampiros presenta al ganador del Oscar Jamie Foxx como una especie de Van Helsing secreto, que mata chupasangres por dinero en el lado de su trabajo de limpieza de piscinas.

The Hollywood Reporter confirmó la participación de Snoop, además de revelar a otros recién llegados como Scott Adkins, Meaghan Good, Karla Souza, Eric Lange y Zion Broadnax.

El rapero de 'Drop It Like It's Hot' no es ajeno a protagonizar la pantalla grande, con créditos anteriores en Training Day , Starsky & Hutch , Half Baked y la película de Matthew McConaughey de 2019 The Beach Bum.

Otros actores que estarán con Snoop y Jamie son Meaghan Good, Karla Souza, Eric Lange y Zion Broadnax/Foto: Deadline

Más detalles sobre "Day Shift", la nueva cinta de Foxx y Dogg

La película Day Shift será dirigida por el cineasta debutante JJ Perry, coordinador de especialistas y artista marcial que ha trabajado en éxitos de taquilla como "Star Trek: en la oscuridad" y "El Juego de Ender".

El actor Jamie Foxx también tendrá un papel de productor ejecutivo en la película, mientras que Chad Stahelski de John Wick y Shaun Redick de Get Out lo producirán.

Foxx también será productor de "Day Shift", la nueva comedia de Netflix/Foto: La neta neta

En agosto, Foxx, quien es conocido por su participación en Django Unchained, también proporcionó una actualización sobre el proyecto Spawn.

"Creo que Black Panther primero que hizo fue hacernos saber que es tan necesario y que es el momento. Y Spawn es un personaje interesante en sí mismo", explicó. "Las cabezas que ahora se están juntando para traerles algo especial, estén atentos. Estoy ansioso por ver eso y mostrarle a la gente algo que es increíble".

Jamie también tendrá una participación en la esperada cinta del MCU, Spider-Man: No Way Home, en el regreso de su famoso personaje, "Electro". Mientras que Snopp ha revivido su papel como la voz de "It" en la secuela sin título de la familia Addams e interpretará al Professor Dominologist en otra película llamada Domino: Battle of the Bones.

Los fanáticos están emocionados por ver la actuación de Snoop Dogg en esta nueva cinta de Netflix. ¿Cuál es tu película favorita donde aparece el rapero? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

