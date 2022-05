Snoop Dogg recuerda haberse desmayado luego de ver a Tupac Shakur hospitalizado.

Snoop Dogg no estaba del todo preparado para ver a su amigo Tupac Shakur en tan mal estado cuando fue a visitar al icónico rapero al hospital horas después de que le dispararan cuatro veces en un semáforo en Las Vegas en 1996.

“Cuando conducimos a Las Vegas para ver a Pac, llegamos primero a la casa de Suge, así que ni siquiera hemos visto a Pac”, explicó el MC en el podcast “Impaulsive” de Logan Paul, mientras el exejecutivo de Death Row, Suge Knight, conducía cuando el “ El rapero Me Against the World” recibió un disparo en el asiento del pasajero.

“Acabamos de hablar con Suge, y se vendó la cabeza y nos contó lo que sucedió y [diciendo] 'Pac va a estar bien, va a salir adelante, le dispararon nueve veces antes de que esté bien'”. Sin embargo, al llegar al hospital, el nativo de Long Beach se sorprendió por lo graves que eran las heridas del ícono del Hip-Hop Tupac Shakur.

“Sentimos que todo estará bien hasta que vayamos al hospital y veamos que no está bien. Le entraron tubos”, recordó el rapero Snoop Dogg. “Cuando entré, sentí que ni siquiera estaba allí y me desmayé”.

Sin embargo, la madre de Shakur, Afeni Shakur, ayudó a Snoop a encontrar su fuerza, tanto literal como figurativamente. “Ella estaba como, 'Mi bebé nunca te ha visto débil. No quiero que seas débil frente a él. Vas al baño y te arreglas y vuelves allí y hablas con él y le dices cómo te sientes'”.

¿Existió una rivalidad entre Snoop Dogg y Tupac?

El rapero de "Beautiful" también habló de tener tensión con su colaborador de "2 of Amerikaz Most Wanted" en ese momento, pero la madre de 'Pac le dijo que su amor mutuo siempre fue claro.

“'Mi bebé te ama'”, dijo Snoop sobre las palabras que le dijo. “Ella sabía que había un poco de tensión, pero sabía cuánto nos amábamos. Así que nos dio un momento para que le dijera algunas cosas sobre cuánto lo amo. Pero sabía que esa sería la última vez que hablaría con él”.

La Verdad Noticias informa que, después de seis días bajo atención hospitalaria, Shakur murió de insuficiencia respiratoria el 13 de septiembre de 1996.

