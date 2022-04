Snoop Dogg quería seguir los pasos de Taylor Swift y regrabar un álbum

El rapero considera que solo algunos artistas puede hacer regrabaciones de su música/Foto: GQ y Complex

Snoop Dogg ha revelado que se sintió inspirado por la cantante Taylor Swift, y él también pensó en regrabar su famoso disco de estudio debut de 1993, Doggystyle. Además, el rapero aplaudió la decisión de Swift de recuperar su música.

"Ella no es una artista vieja en absoluto. Es bastante nueva. ¿Qué hizo? Remasterizó su álbum", dijo Snoop durante una entrevista el miércoles en el Full Send Podcast. "¿Por qué? Porque ella no estaba obteniendo ingresos de ese álbum", argumentó el rapero.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Taylor Swift se encuentra regrabando sus seis primeros álbumes, dos de los cuales ya han sido estrenados como “Taylor’s Version”, debido a que las canciones que creó la estadounidense desde su debut fueron vendidas sin su autorización al productor, Scooter Braun, por lo que ella dejó de ser dueña de su propia música.

En su entrevista, el intérprete de “Drop It Like It's Hot” reconoció la gran idea que tuvo Swift: "¿Por qué rehizo su álbum? Porque no pudo obtener financiación, así que rehizo su álbum como una forma de 'Haré esto para mis fans y me apoyarán, porque esas son mis voces y esta es mi música. Debería estar ganando dinero con mi proyecto cuando lo compras”, agregó Snoop.

Asimismo, el rapero de 50 años de edad relató una conversación con uno de sus hijos sobre la posibilidad de regrabar sus primeros trabajos, pero explicó que el álbum “Doggystyle” no es el tipo de álbum que se puede remasterizar con la misma calidad que el original.

"Iba a remasterizar mi álbum. Mi hijo me lo había dicho hace años, me dijo: 'Deberías remasterizar Doggystyle, pops, f— todo eso. Solo remasterízalo, no tienes que preocuparte por todo eso'", relató Snoop.

"Pero no quería ir (con) ese enfoque, porque no puedes remasterizar Doggystyle como puedes remasterizar las canciones de R&B. Eso fue un sentimiento, ese fue un momento", explicó Snoop Dogg, por lo que ha descartado la regrabación de sus primeros álbumes, aunque considera que hay algunos artistas como Taylor Swift que sí pueden volver a grabar su música como la primera vez que lo hicieron.

Según el portal, Celebrity Net Worth, Snoop Dogg tiene un patrimonio neto de 157 millones de dólares. Por si fuera poco, se calcula que cada año recibe sueldos que van de los 10 millones a los 17 millones.

