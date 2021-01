Snoop Dogg le contesta a Eminem después de que lo criticara, ¿Nueva rivalidad?/Foto: Corazón Urbano

Dos estudiantes de la escuela de Dr. Dre se volvieron el uno contra el otro cuando Eminem se encargó de disuadir a Snoop Dogg. Durante un especial de Nochevieja en el canal SirusXM Shade 45 de Em, el rapero explicó cómo The Dogg terminó en su punto de mira, lo que hizo que Snoop respondiera.

Después de escuchar el razonamiento de Em para insultarlo, Snoop dejó en claro que no está interesado en entretener las emociones del rapero.

"Ora para que no conteste esa mi*rda suave", escribió Snoop en la sección de comentarios de una página de fans de Eminem debajo de una publicación que detalla por qué Shady estaba molesto con él.

Snoop Dogg y Eminem posiblemente ya no tendrá la misma relación, después de las polémicas declaraciones que han hecho los raperos/Foto: Instagram

¿Por qué Eminem se enojó con Snoop Dogg?

Snoop hizo una aparición en el Breakfast Club durante la cual explicó por qué Eminem no era uno de sus 10 mejores raperos.

Esta semana, Em le dijo a Gray Rizzy de Shade 45 que no está enojado con Snoop por tener una opinión, pero siente que se agregó un tono innecesario a la forma en que pronunció los comentarios.

"Creo que fue más por el tono que estaba usando lo que me tomó con la guardia baja", explicó Em.

"Una vez más, probablemente podría superar el tono y todo. Pero fue la última declaración cuando dijo 'En lo que respecta a la música sin la que podría vivir, podría vivir sin esa mi*rda'. Ahora solo estás siendo irrespetuoso", declaró Marshall Matters.

Como Em ha hecho en el pasado, canalizó esta ira en su música. El rapero lanzó la versión B-Side de su álbum Music to be Murdered By que contenía la canción "Zeus". Para esta pista, Em reprendió a sus críticos mientras abordaba abiertamente los comentarios de Snoop.

"Y, en cuanto a aplastar carne, estoy acostumbrado a que la gente me golpee/ Pero, no en mi campamento", rapea Em.

"Y por muy diplomático que intento ser/ Lo último que necesito es que Snoop me persiga/ Hombre, Dogg, eras como un (Sí) maldito dios para mí/ No, no realmente (Jaja)/ Tenía 'perro' al revés/ Pero estoy empezando a pensar, toda esta gente disparándome/ Mierda, no es de extrañar", cantó el rapero.

A pesar de que Eminem se pone cera, es poco probable que Snoop Dogg se tome en serio las declaraciones.

Sin embargo, el general de Long Beach no es ajeno a las críticas y ha demostrado en el pasado que está dispuesto a presionar el botón en cualquier momento. ¿Crees que Snoop Dogg y Eminem podrían mantener esta discusión durante más tiempo? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

