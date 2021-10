Snoop Dogg honra a su madre en concierto pocas horas después de su muerte.

El show debe continuar. Un afligido Snoop Dogg se tomó un momento durante su concierto preprogramado en el lugar Big Night Live de Boston el domingo para rendir homenaje a su madre, Beverly Tate, pocas horas después de su muerte.

"Estaba muy emocionado después del programa", dijo Randy Greenstein, socio de Big Night Live, en exclusiva al medio estadounidense Page Six el lunes. “Agradeció a nuestro equipo, dijo que necesitaba este espectáculo. Necesitaba el amor de la audiencia. Significó mucho para él", dijo.

El ejecutivo del lugar de música agregó que el ícono del hip-hop nunca intentó cancelar y dijo que su madre "hubiera querido que él hiciera el programa". Snoop Dogg, de 50 años, le dijo a la multitud que decidió seguir adelante con el programa porque "en el espíritu de la gente de Boston, quería venir aquí y representar para todos ustedes".

Snoop Dogg dedicó "Stand by Me" a su madre

El concierto lleno estalló en vítores y el rapero de "Gin and Juice" agregó: "Antes de irnos, vamos a tocar este disco para mi mamá". Luego, Snoop comenzó a tocar “Stand by Me” de Ben E. King y le pidió a la multitud que lanzara dos dedos al aire para crear un mar de signos de paz.

Greenstein dijo que el tributo fue idea de Snoop Dogg. "No sabíamos [de antemano]", dijo el ejecutivo. "Simplemente lo hizo". A lo largo del comienzo de la canción, se vio a Snoop con gafas de sol, y aunque se emocionó después del espectáculo, pareció mantener la compostura mientras actuaba.

"Necesitaba esto", dice Snoop a sus fans en concierto

En un momento del video, se quitó las gafas para cantar junto a la letra: "No lloraré / No lloraré / No, no derramaré una lágrima / Siempre que estés de pie, de pie por mi". "Necesitaba esto", se podía escuchar a Snoop decir a sus fans, levantando un puño en el aire.

Concluyó el programa diciéndole a la audiencia: “Los amo a todos por tener mi espíritu bien esta noche. Paz, amor y alma”. Snoop también publicó un video del tributo en su Instagram el lunes. Tate murió más temprano el domingo a los 70 años. Su causa de muerte no ha sido revelada.

Snoop Dogg confirmó la muerte de su madre através de Instagram publicando una serie de fotos de su difunta madre y subtitulando una de ellas, "Gracias a Dios por darme un ángel por madre TWMA", que es un acrónimo de "'Til We Meet Again". "

