Snoop Dogg confirma la muerte de su madre a través de Instagram.

Snoop Dogg acudió a las redes sociales el domingo para anunciar la muerte de su madre Beverly Tate a los 70 años. El rapero de 50 años publicó un tributo a Beverly por sus aproximadamente 65,2 millones de seguidores en Instagram.

Snoop, cuyo nombre real es Calvin Cordozar Broadus Jr., compartió una tierna foto de Beverly sonriendo mientras estaba sentada en un scooter mientras su hijo la rodeaba con un brazo. "Mamá, gracias por invitarme", escribió Snoop en la leyenda junto con una oración y un emoji de rosa.

También compartió una foto de Beverly sonriendo mientras sostenía flores con un sombrero rojo y un vestido rojo. 'Gracias a Dios por darme un ángel por madre TWMA', escribió Snoop Dogg en el pie de foto con la abreviatura de Till We Meet Again.

Snoop Dogg confirmó la muerte de su mamá

El padre de Snoop, Vernell Vardado, de 71 años, confirmó la muerte de Beverly en Instagram y pidió oraciones para que su familia publicara que 'lo necesitamos más que nunca'.

Beverly, que tuvo otros dos hijos con Vernell, fue hospitalizada en julio por una enfermedad no revelada y Snoop en mayo pidió a sus fans y seguidores en las redes sociales que oraran por ella.

''Me están probando ahora mismo. Asegúrate de orar por mí y por mi familia'', anunció Snoop Dogg a principios de este año en medio de los problemas de salud de su madre.

Padre de Snoop lo abandonó con su madre

Vernell dejó a la familia solo tres meses después del nacimiento de Snoop Dogg y recibió su nombre de su padrastro, Calvin Cordozar Broadus Sr. Beverly y Calvin Sr. se divorciaron en 1975 y ella crió a su familia en un ambiente de iglesia en Long Beach, California.

Snoop Dogg durante el fin de semana apareció en el escenario durante la última noche de la gira de libros Act Like You Got Some Sense de Jamie Foxx en El Cajon, California. El rapero cumplió 50 años la semana pasada con una celebración llena de estrellas.

