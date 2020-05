Snoop Dogg antes de la Banda MS quería hacer canción con Jenni Rivera

El rapero Snoop Dogg confesó el día que Jenni Rivera falleció que ambos artistas habían hablado sobre hacer una canción juntos y aunque muchas personas no le creyeron, ahora con su actual éxito músical en colaboración con la Banda MS, podemos deducir que aquella publicación en su cuenta de Twitter era cien por ciento real.

Snoop escribió en su red social que Jenni tenía una bella voz y que harían una canción juntos:

"Rip jenni rivera- sweet lady n a beautiful voice she will b missed we were supposed to do a song together Im so sad" (SIC)