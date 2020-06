Snoop Dogg afirma que este 2020 será la primera vez que va a votar/Foto: NL TIMES MTY

Snoop Dogg, conocido por números como "Young, Wild & Free" y "Drop It Like It's Hot" entre muchos otros, habló en el programa de radio Real 92.3, Big Boy's Neighborhood, y compartió por qué nunca ha votado y por qué siente que es especialmente importante hacer oír su voz en las elecciones de 2020.

El rapero pensó que no tenía permitido votar después de haber sido condenado por un delito grave en 1990 y 2007. "Durante muchos años me lavaron el cerebro pensando que no podías votar porque tenías antecedentes penales. No lo sabía. Mi historial ha sido eliminado, así que ahora puedo votar", dijo.

Calvin Cordozar, el verdadero nombre del rapero, estuvo en prisión durante muchos años por posesión y venta de cocaína y otras sustancias ilegales. También fue acusado de asesinato, pero se comprobó su inocencia/Foto: Hot New Hip Hop

Los ciudadanos con antecedentes penales no pueden votar si están en prisión, pero tienen ese derecho restaurado en la mayoría de los estados de EE. UU. Una vez que se completa su condena.

Snoop Dogg NO apoya a Trump

Al compartir sus pensamientos sobre el presidente Donald Trump, dijo claramente que no votaría por el republicano en noviembre.

"Nunca he votado un día en mi vida, pero este año creo que voy a salir y votar porque no puedo soportar ver a este punk en el cargo un año más", dijo. Snoop Dogg también informó que tendría que salir a votar antes de poder alentar a otros a hacer lo mismo".

"Tenemos que hacer la diferencia, no puedo hablar de eso y no serlo. No puedo decirte que lo hagas y luego no hacerlo. Si te digo que hagas algo, ya lo hice". El rapero también dijo que quiere "liderar con el ejemplo" durante la pandemia de COVID-19 al recordarle a la gente que se quede en casa.

Snoop expresó que ha estado "manteniéndose ocupado y activo" durante el autoaislamiento. "He estado arriba y abajo. Soy un humano, tengo días buenos, días malos”.

El rapero recientemente fue uno de los grandes nombres que utilizaron su plataforma para alentar a los fanáticos a votar en las primarias presidenciales.

Los votos tuvieron lugar en el Distrito de Columbia, Nuevo México, Iowa, Dakota del Sur y Montana el martes (3 de junio). Las primarias reprogramadas también tuvieron lugar en Indiana, Maryland, Pensilvania y Rhode Island después de que la pandemia de coronavirus las aplazara.