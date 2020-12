Snoop Dogg CRITICA a Cardi B y a su polémica canción “WAP”/Foto: Tónica y British Vogue

Snoop Dogg ha criticado al controvertido sencillo WAP de Cardi B y Meggan Thee Stallion y le ha dicho a la pareja que "disminuyan la velocidad".

El legendario rapero, de 49 años, expresó su preocupación por lo que llamó falta de "privacidad e intimidad" en las letras cargadas de contenido sexual.

Durante una entrevista con Julissa Bermudez para Central Ave, Snoop elogió a Cardi y la colabrotora Megan Thee Stallion por expresarse, pero declaró su preocupación por la impresión que su música podría tener en las mujeres más jóvenes cuando se trata de sus cuerpos y sexualidad.

El veterano rapero, de 49 años, advirtió: “Dios mío. Ve más despacio. Como, más lento. Y tengamos algo de imaginación".

“Tengamos algo de, ya sabes, privacidad, algo de intimidad donde él quiera averiguarlo en lugar de que tú le digas. Esa debería ser la posesión más preciada de una mujer. Esa es tu joya del Nilo", explicó Snoop.

El rapero agregó: "Eso es a lo que debes aferrarte. Esa debe ser una posesión de la que nadie se entere hasta que se enteren".

Snoop Dogg comprende por qué Cardi B creo esa canción

A pesar que no está de acuerdo con la canción, Snoop entiende por qué Cardi B decidió hacer este tema: "Ella puede estar haciendo el 'WAP' o, sabes lo que estoy diciendo, una parte del 'WAP', pero no puedo estar enojado con ella porque es su generación, ¿sabes lo que estoy diciendo?"

Mientras tanto, Snoop realmente ha cobrado dinero en los últimos días. Le dieron un cheque de pago de £10 millones para convertirse en la nueva cara de la cerveza Corona.

Snoop sigue siendo uno de los raperos más importantes de la industria musical, aunque sus comentarios a la canción de Cardi B podrían hacer que reciba diversas críticas/Foto: Filter México

Una fuente le dijo a The Sun: “El trato con ellos le dio a Snoop alrededor de £10 millones, lo cual no está mal si crees que ya ha ganado £5 millones con su acuerdo con Just Eat".

"A los jefes de Corona también les gustó la versión de Snoop de cómo vive su vida: es tranquilo y saca lo mejor de cada situación", explicó la fuente.

Agregó: "Dado lo que ha estado sucediendo con el coronavirus, necesitaban asegurarse de que la marca saliera en la cima, sin tomar a la ligera lo que ha sido un año realmente difícil para tanta gente".

