"Smells Like Teen Spirit" de Nirvana rebasa el billón de streams en Spotify.

Otro clásico del rock de una época pasada alcanza un hito importante, ya que el gran éxito de Nirvana en 1991, "Smells Like Teen Spirit", ha superado las mil millones de reproducciones en Spotify.

La piedra angular del grunge cruzó el umbral de los 10 dígitos el domingo, solo unos meses antes de cumplir 30 años. Nirvana lanzó “Smells Like Teen Spirit” a la radio el 27 de agosto de 1991 y el 10 de septiembre de 1991 lo lanzaron como el sencillo principal de su exitoso álbum de segundo año, Nevermind, que salió dos semanas después.

Originalmente lanzado con poca fanfarria, "Smells Like Teen Spirit" ganó lentamente exposición a través de estaciones de radio de rock universitario y rock moderno. MTV estrenó el video en su programa alternativo nocturno 120 Minutes, donde recibió una recepción tan abrumadora que rápidamente pasó a la rotación diurna del canal.

En enero de 1992, "Smells Like Teen Spirit" había alcanzado el puesto número 6 en el Billboard Hot 100, y Nevermind había subido a la cima del Billboard 200, destronando a Dangerous de Michael Jackson.

Juntos, la canción y el álbum catapultaron el grunge a la corriente principal de música, y lanzamientos contemporáneos de artistas como Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden y Stone Temple Pilots también vendieron millones de copias.

Nevermind finalmente se convirtió en diamante en los Estados Unidos por ventas superiores a los 10 millones, y “Smells Like Teen Spirit” sigue siendo la canción insignia de Nirvana y el himno definitivo de la era grunge. Es, con mucho, el mayor éxito de transmisión del grupo, con su siguiente canción más importante en Spotify, "Come As You Are", con 617,81 millones de reproducciones.

"Smells Like Teen Spirit" ahora es elegible para el "Billions Club", una lista de reproducción creada por Spotify a principios de este mes para conmemorar los mayores éxitos de transmisión de la plataforma. En tanto, el siguiente enlace responde la pregunta: ¿Qué es lo más escuchado en Spotify en México y el mundo?

Otros clásicos del rock en la lista de Spotify incluyen "Don't Stop Believin'" de Journey, "Africa" de Toto, "Wonderwall" de Oasis, "In the End" de Linkin Park, "Mr. Brightside” y tres canciones de Queen: “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites the Dust”y “Don't Stop Me Now”.

