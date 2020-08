Smashing Pumpkins adelanta lanzamiento de nuevo álbum con dos nuevas canciones

The Smashing Pumpkins han confirmado que un nuevo álbum de estudio está en camino, tras el inesperado lanzamiento con dos nuevas canciones, "Cyr" y "The Color of Love", que llegaron el viernes a través de Sumerian Records (la fecha de lanzamiento del álbum completo no ha sido anunciada).

Las canciones de estilo retro han electrizado a los fans de The Smashing Pumpkins, que cuenta con los miembros fundadores Billy Corgan, James Iha Jimmy Chamberlin y el guitarrista, Jeff Schroeder (el ex bajista, D’arcy Wretzky es el único miembro original que falta).

The Smashing Pumpkins prepara el lanzamiento de su 12vo álbum de estudio

Los nuevos sencillos de The Smashing Pumpkins

"Cyr es una locura distópica", dijo el líder Billy Corgan en un comunicado anunciando la nueva música. "Un alma en contra del mundo, en un contexto de lealtades cambiantes y tiempo acelerado ... para mí, es tanto esperanzador como despectivo de lo que es y no es posible con fe", dijo.

El "Cyn" pulsante y empapado de sintetizador suena similar a algunos trabajos anteriores de Smashing Pumpkins, e incluso podría complacer a algunos fanáticos de Depeche Mode en el camino con su impulso melancólico.

El viernes también se lanzó un video de la canción y ofrece una ventana adicional al carácter de la canción. Linda Strawberry dirigió el clip, que fue filmado de forma remota durante el encierro en Chicago y Los Ángeles.

“Este es un sueño de fiebre gótica de emoción reprimida, una liberación visual artística que intenta crear un escape momentáneo de la nube negra emocional que se cierne sobre todos nosotros este año”, explicó Strawberry.

“Una oscura seducción filmada en cuarentena a distancia social”.

Si "Cyn" es el proverbial "lado A" del par de nuevas canciones de la banda, "The Color Of Love" es su fantástico lado B. Con más reminiscencias de The Cure que de Depeche Mode, “The Color Of Love” ciertamente golpea a los oyentes un poco más en el lado del rock del espectro, con guitarras resonantes y tambores fuertes.

Y aunque ambas canciones evocan la nostalgia de las décadas de 1980 y 1990, siguen arraigadas en el ahora, y ambas logran ocupar su lugar sin esfuerzo junto a un catálogo de preciados clásicos de Smashing Pumpkins.

La banda debía tener un ambicioso programa de giras este año, incluidas fechas de apertura del tamaño de un estadio para Guns N ’Roses, pero la pandemia cambio sus planes.

