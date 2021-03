Smash Mouth filtra posible poster del Corona Capital 2021 en Guadalajara

Uno de los sectores más afectados durante la pandemia por coronavirus ha sido el de la música, después de que los eventos masivos fueran catalogados como peligrosos, sin embargo, parece que el panorama ha mejorado y ahora se plantea la posible Corona Capital 2021 en Guadalajara.

Sin embargo, antes de que todo se haga oficial, la banda Smash Mouth filtró un posible cartel, lo que ha causado mucha movilización entre los fans, quienes rápidamente posicionaron el nombre de la banda en tendencias.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que la banda estadounidense publicó “De vuelta al escenario, mira esta alineación” junto con el mencionado cartel.

Cartel del Corona Capital 2021 Guadalajara

El cartel es liderado por The Strokes, Kings of leon y por supuesto Smash Mouth, sin embargo, también estarán otras bandas como:

The Flaming Lips, Miami Horror, Kamasi Washington, X-Ambassadors, Omar Apollo, The Midnight y Loyal Lobos, se presentarán el 25 de septiembre, supuestamente.

Mientras que The Hives, Chet Faker, Jake Bugg, Sofi Tukker, The Drums, Smash Mouth, Young the Giant y Anna of the North, estarían en el escenario el 26 de septiembre.

Este es el presunto cartel del Corona Capital

¿Cómo comprar un boleto para Corona Capital Guadalajara 2021?

El Corona Capital del 2020 fue pospuesto, sin embargo, los boletos que se compraron en aquel entonces aún son válidos para este supuesto nuevo evento.

De cualquier manera, al ser un evento producido por Ocesa, los boletos estarán a la venta en Ticketmaster.com.mx, aunque por ahora aún no están disponibles.

De hecho, al entrar a la banda es notoria la leyenda “Pospuesto: la fecha será anunciada pronto”, y Ocesa aún no se ha manifestado a la filtración de su supuesto cartel.

¿Irías a la nueva edición del Corona Capital aun si la pandemia persiste?, dinos tu opinión en los comentarios.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.