Slipknot supera a Bad Bunny en importante lista de Billboard

La banda de rock liderada por Mick Thomson triunfa en las listas de popularidad de Billboard.

Gran furor se vivió entre los fanáticos del rock luego de que se diera a conocer que Slipknot se posicionó en la primera posición del listado Top Artist de la revista Billboard gracias al lanzamiento de su nueva producción discográfica titulada 'The End, So Far'.

Sin embargo, el detalle que llama la atención es que logran desbancar a Bad Bunny, quién llevaba varias semanas ocupando dicho puesto.

La agrupación lleva 12 semanas no consecutivas dentro del Top Artist 100 de Billboard.

Tal vez no lo sepas pero el listado Top Artist de Billboard mide la actividad de los artistas a través de métricas clave de consumo de música, combinando ventas de álbumes y singles, reproducción en radio y en plataformas de streaming para proporcionar una clasificación semanal multidimensional de la popularidad de los artistas.

Esta es la sexta vez que el grupo figura en el Top 10 de dicho listado y es la segunda vez que toca la cima desde 2019, año en el que estrenaron el álbum 'We Are Not Tour Kind'. De igual manera, Slipknot es la segunda banda de rock en figurar dentro del listado este año desde la agrupación Red Hot Chilli Peppers.

'The End, So Far', lo nuevo de Slipknot

El nuevo álbum de la banda debutó en la primera posición de Top Album Sales con más de 59 mil ventas.

'The End, So Far' es el nombre que recibe el séptimo álbum de estudio de la emblemática banda de heavy metal. Se estrenó el pasado 30 de septiembre en todas las plataformas digitales bajo el sello de la disquera Roadrunner Records y cuenta con 12 canciones inéditas.

Esta producción discográfica llega casi tres años después de que Corey Taylor, Craig Jones, Jim Root, Mick Thomson, Shawn Crahan y Sid Wilson estrenaran 'We Are Not Tour Kind', un álbum que fue un rotundo éxito en ventas y que incluye los sencillos 'Unsainted', 'Solway Firth', 'Birth of the Crue' y 'Nero Forte'.

Te puede interesar: Bad Bunny hace historia en el Billboard Hot 100

¿Qué canción llevo a Bad Bunny a la fama?

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Bad Bunny saltó a la fama gracias al tema 'Soy Peor', el cual lo posicionó como un pionero del trap latino en 2016. Seis años después, el puertorriqueño puede presumir que es uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel internacional y que su música es oída por millones de personas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales